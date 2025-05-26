واتساب توسّع ميزة “الدردشة الصوتية” لتشمل كافة المجموعات

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب توسيع ميزة “الدردشة الصوتية” لتشمل كافة مجموعات الدردشة، بصرف النظر عن عدد أعضائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التواصل الفوري داخل التطبيق دون الحاجة إلى المكالمات التقليدية أو الرسائل النصية الطويلة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التحدث مع أفراد المجموعة صوتيًا في الوقت الفعلي، دون مغادرة نافذة الدردشة أو اللجوء إلى مكالمة جماعية كاملة، مما يمنحهم حرية أكبر في الانضمام والمغادرة حسب الرغبة، وفقًا لما ذكرته المنصة عبر مدونتها الرسمية.

يُذكر أن هذه الميزة كانت في السابق حصرية للمجموعات الكبيرة، لكن واتساب بدأت الآن بطرحها تدريجيًا لكافة المجموعات، سواء كانت تضم عضوين فقط أو أكثر من 20 عضوًا.

ويمكن تفعيل الدردشة الصوتية من خلال سحب الشاشة من الأسفل داخل المحادثة الجماعية والاستمرار في الضغط لبضع ثوانٍ. ولن يصدر عن هذه الميزة أي إشعار أو رنين للمشاركين، مما يوفّر تجربة غير مزعجة، إذ يمكن لأي عضو الانضمام أو الانسحاب بحرية. وتبقى الدردشة الصوتية مثبتة في أسفل الشاشة لتسهيل الوصول إلى أدوات التحكم في المكالمة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود واتساب المستمرة لإضافة مزايا تعزز سلاسة التواصل بين المستخدمين دون تعقيد أو انقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه تطبيقات التراسل الفوري منافسة شديدة على صعيد المزايا الصوتية والمرئية، إذ تسعى واتساب إلى الحفاظ على ريادتها في السوق من خلال تحسين أدوات التفاعل الجماعي، وتوفير خيارات مرنة وسلسة للتواصل داخل المجموعات.