موسم الحج.. موبايلي تعزز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن بتقنيات الذكاء الاصطناعي و 5G

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج 2025؛ اطلع معالي المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ميدانيًا على جاهزية شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن، وجاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الشركة في مكة المكرمة.

وقد ركزت الزيارة في تقييم جاهزية الشركة التشغيلية والتقنية لخدمة الحجاج، مع التركيز في تحسين البنية التحتية الرقمية وتسخير التقنيات المتقدمة لضمان تجربة اتصال سلسة وفعّالة.

تحديثات الشبكة واعتماد الذكاء الاصطناعي:

عُرضت خلال الزيارة جاهزية شبكة موبايلي، التي شهدت تحديثًا شاملًا في حجم البيانات ونموًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الجديدة. وقد شملت هذه التحديثات أتمتة العمليات التشغيلية للشبكة، بالإضافة إلى إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بهدف رئيسي هو تحسين أداء الشبكة باستمرار.

واستمع معالي الوزير إلى شرح مفصل من المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، عن الحلول والخدمات النوعية والتقنيات المبتكرة التي ستقدمها الشركة خلال موسم الحج.

تشرفنا بزيارة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف م. هيثم العوهلي، للاطلاع على استعداداتنا وخدماتنا لضيوف الرحمن في موسم #حج_1446#جئنا_ملبين pic.twitter.com/E2N0DfwVQO — موبايلي (@Mobily) May 25, 2025

وتهدف هذه الخدمات إلى الإسهام مع الجهات المختصة في تيسير تجربة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع ذويهم وأصدقائهم. وأكد المهندس بانبيله أن (موبايلي) سخّرت كل إمكاناتها البشرية والتقنية لتوفير تجربة رقمية استثنائية للحجاج، بدءًا من وصولهم إلى المملكة وحتى استقرارهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

موبايلي تعتمد تقنيات متقدمة لرفع كفاءة الاتصالات:

أوضح المهندس بانبيله أن موبايلي وسعت هذا العام من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة الاتصالات وتوفير خدمات أفضل للحجاج وتلبية احتياجاتهم التقنية خلال أداء مناسكهم. وشمل ذلك:

تصنيف مستويات الاستخدام في الشبكة لتوزيع الموارد بفاعلية.

تشخيص صحة مؤشرات الأداء باستخدام تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.

تدقيق أنشطة الصيانة الاحترازية عبر نظام (معين) الذكي، وهو روبوت رائد في تقديم البيانات والتحليلات بطريقة تفاعلية، يمكّن الفرق من جمع بيانات لحظية ودقيقة لحالة الشبكة.

استخدام تقنية التوأم الرقمي لمراقبة أداء الشبكة لحظيًا وتحليله والتنبؤ بمناطق الازدحام أو الأعطال، بالإضافة إلى تحليل الإنذارات، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي بنحو كبير.

تعزيز التغطية والقدرة الاستيعابية:

في إطار التحسينات المستمرة لشبكتها بهدف تلبية طلب البيانات العالية السرعة المتزايد خلال موسم الحج، عززت شركة موبايلي بنيتها التحتية في المشاعر المقدسة بعدة طرق رئيسية، شملت:

رفع سعة شبكة الجيل الخامس (5G) باستخدام النطاق الترددي (N41) بنسبة تبلغ 100% في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة بلغت 63% في المشاعر المقدسة لتحسين التغطية وتعزيز جودة الخدمة.

وسعت موبايلي من تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل مزدلفة، كما وفرت تغطية داخلية للتوسعة السعودية الثالثة، بالإضافة إلى باقي مناطق المشاعر المقدسة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية، مما يضمن تواصل الحجاج مع ذويهم بسلاسة.

زيادة تغطية الألياف البصرية للأبراج في المشاعر المقدسة، مما يعزز سرعة واستقرار الاتصال.

رفع السعة الأساسية للبيانات في الشبكة لتصل إلى 1.44 تيرابايت، مما يدعم الاستخدام الكثيف للبيانات خلال فترة الحج.

عززت موبايلي شبكتها عبر توفير نقاط نفاذ إضافية لشبكة الواي فاي لضمان تغطية أوسع وأداء أفضل.

استعدادًا لخدمة ضيوف الرحمن رقميًا؛ معالي الوزير عبدالله السواحه @aalswaha يقف ميدانيًا على استعدادات شركة @Mobily في المشاعر المقدسة، ويطّلع على كفاءة الشبكات، والاستعدادات التشغيلية، لضمان تقديم تجربة اتصالات ذكية وآمنة لضيوف الرحمن. pic.twitter.com/Shzxdaqjoo — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) May 25, 2025

موبايلي تقدم خدمات مبتكرة للحجاج:

في سعيها لراحة حجاج بيت الله الحرام، كثفت موبايلي من نقاط البيع لخدمة الحجاج خلال موسم الحج بنسبة زيادة تبلغ نحو 13% مقارنة بالعام الماضي، إذ تتوفر فيها خدمات البيع المتنوعة ما بين الاتصال الصوتي وخدمات الإنترنت بتقنية الجيل الرابع والجيل الخامس.

كما أطلقت الشركة تطبيق (SOFT POS) لتسهيل عملية الدفع على الحجاج، مما يعكس التزامها بتقديم حلول رقمية شاملة.

وتؤكد هذه الجهود التي بذلتها شركة موبايلي التزامها بدعم خطط المملكة لتقديم موسم حج استثنائي، مع التركيز في تسخير أحدث التقنيات لضمان تجربة رقمية مريحة وفعالة لضيوف الرحمن.