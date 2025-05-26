استعدادات تقنية غير مسبوقة في موسم الحج 2025

في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لتقديم تجربة استثنائية وميسرة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 2025، أجرى معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، زيارة ميدانية لتقييم مستوى الجاهزية الرقمية لشركات الاتصالات ومستوى استعداداتها.

وركزت الزيارة في تفقد البنية التحتية الرقمية، وأداء شبكات الاتصالات، وخطط التشغيل والطوارئ، بهدف ضمان تقديم خدمات رقمية متطورة وموثوقة.

وقد اطلع معاليه على تكامل الجهود التقنية والتشغيلية التي تقودها منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، بالشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق تجربة حج سهلة للحجاج، وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشملت زيارة معالي الوزير مواقع شركات الاتصالات والتقنية الوطنية الكبرى، وهي: الاتصالات السعودية (STC)، وموبايلي، وزين، وتوال. وقد اطلع معاليه خلال هذه الزيارة على أداء الشبكات، وخطط التشغيل، واستعدادات الطوارئ لضمان توفير أفضل الخدمات التقنية للحجاج.

وأكد معالي الوزير أن هذه الاستعدادات المتقدمة هي نتيجة دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين الجهات الحكومية والخدمية لتقديم خدمات استثنائية.

كما أشاد معاليه بالدور الحيوي للشركات الوطنية في تعزيز موثوقية الاتصالات ودعم الربط الرقمي عالي الكفاءة، خاصة في المواقع ذات الكثافة العالية. تم تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية وميسرة.

موسم الحج.. التطورات في البنية التحتية الرقمية:

شهدت البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة تطورًا نوعيًا وملموسًا هذا العام، فقد تجاوز عدد المحطات المخصصة لخدمة الحجاج والمزودة بتقنيات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G) أكثر من 9000 محطة، مسجلة بذلك زيادة تتجاوز 6% مقارنة بموسم الحج العام الماضي.

السعودية 🇸🇦 .. جاهزية رقمية متكاملة تضع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن، لتجربة حج استثنائية. #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/sS9so262sd — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) May 25, 2025

وفي جانب الربط الشبكي، عُزز أكثر من ألفي كيلومتر (2000 كم) من شبكة الألياف الضوئية داخل المشاعر المقدسة، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام السابق. كما توفرت أكثر من 10,500 نقطة واي فاي مجانية لخدمة الحجاج في مختلف المواقع.

ولضمان أعلى مستويات الدعم الفني والتشغيلي، خصص القطاع أكثر من 4000 من المواهب الرقمية والمهندسين التقنيين المتخصصين لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، مما يعكس التزامًا كبيرًا بتقديم دعم بشري وتقني متكامل.

وتؤكد هذه الجهود المكثفة التزام المملكة العربية السعودية بتسخير أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان تجربة حج سلسة وآمنة لضيوف الرحمن، مما يعكس رؤيتها في تقديم خدمات استثنائية ودعم منظومة الاقتصاد الرقمي الوطني.