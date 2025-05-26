آبل تعتزم إطلاق جهاز منزلي ذكي في وقت لاحق من هذا العام

أفاد تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ أن شركة آبل قد تطرح جهازها المنزلي الذكي الذي طال انتظاره في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المرتبطة بتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها “Apple Intelligence”.

وكانت الشائعات حول هذا الجهاز قد بدأت منذ عام 2022، إذ أشارت تقارير إلى أن المشروع حصل على الموافقة داخليًا، لكن التطوير واجه عقبات عدة، ومنها مشكلات في تحديث قدرات المساعد الصوتي “سيري”، مما أدى إلى تأجيل الإعلان الرسمي في وقتٍ سابق من هذا العام.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل تعتزم طرح إصدار أولي منخفض المواصفات في المرحلة الأولى، على أن يتبعه خلال عام أو عامين إصدار أكثر تقدمًا مزوّد بذراع روبوتية تتيح له التحرك فوق سطح المكتب.

وتعد الشركة هذا الإصدار المتطور “أولوية رئيسية”، لكنها قد تتخلى مبدئيًا عن بعض المزايا الجريئة المرتبطة به لضمان إطلاقه ضمن الجدول الزمني المحدد، مع احتمال إضافتها في نماذج مستقبلية.

ومن المتوقع أن يجمع التصميم بين تصميمات سماعة HomePod وجهاز آيباد، إذ يُشاع أن الجهاز سيأتي مزوّدًا بشاشة قياسها 7 إنشات، ونظام تشغيل جديد يُدعى homeOS، إلى جانب واجهة عرض مشابهة لوضع “StandBy” في هواتف آيفون.

وفي حال طرحه رسميًا، سيدخل جهاز آبل المنزلي الذكي في منافسة مباشرة مع أجهزة منزلية ذكية شهيرة مثل سلسلة Amazon Echo وGoogle Nest Hub. وتشير التوقعات إلى أن سعر الإصدار المزود بالذراع الروبوتية قد يبدأ من نحو 1000 دولار أمريكي.