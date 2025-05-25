تستعد آبل لعقد مؤتمر المطورين WWDC 2025 خلال المدة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو، وستكشف الشركة في هذا المؤتمر عن أحدث الإصدارات من أنظمة تشغيل أجهزتها، وهي: iOS 19، و iPadOS 19، و macOS 16، و watchOS 12، و visionOS 3. بالإضافة إلى الكشف عن المزايا الجديدة والتحديثات في نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

وفي هذا المقال، سنذكر أهم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المُتوقع أن تعلنها آبل في مؤتمر WWDC 2025.

مزية إدارة البطارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفقًا لتقرير من بلومبرغ، تعمل آبل على تطوير وضع إدارة البطارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإضافته إلى نظام iOS 19. ويحلل هذا الوضع كيفية استخدام الشخص لجهازه ويُجري تعديلات في بعض الوظائف بهدف الحفاظ على الطاقة.

ويتوقع مارك جورمان أن تكون هذه المزية واحدة من مزايا Apple Intelligence الجديدة، ويشير إلى أن الوضع الجديد سيحلل أنماط استخدام الهاتف، ويُعدّل استهلاك الطاقة الخاص بالتطبيقات للمساعدة في إطالة عمر البطارية، كما سيعرض مؤشرًا جديدًا في شاشة القفل يُظهر المدة المتبقية لإتمام شحن الجهاز كاملًا.

دمج نظام Apple Intelligence في تطبيقات الطرف الثالث

قد يتمكن المطورون قريبًا من دمج مزايا Apple Intelligence مثل إنشاء الصور وتحرير النصوص مباشرة داخل تطبيقاتهم، وذلك بحسب ما أشار إليه تقرير من بلومبرغ.

إذ تعمل آبل حاليًا على تطوير حزمة تطوير برمجيات (SDK) تتيح للمطورين استخدام نماذجها اللغوية الكبيرة. وفي المرحلة الأولى، ستكون هذه النماذج مقتصرة على التي تعمل على الأجهزة محليًا، وليس التي تعتمد على الحوسبة السحابية وتتطلب دعمًا من الخوادم.

مزية “الوعي بالمحتوى الظاهر على الشاشة” للمساعد سيري

تُشير بعض التقارير إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق مزية جديدة لسيري بحلول خريف هذا العام تجعله قادرًا على فهم محتوى الشاشة، بحيث يمكنه تنفيذ مهام متعلقة بالمحتوى الظاهر على شاشة الجهاز.

إضافة مزايا Apple Intelligence إلى ساعات آبل الذكية

تخطط آبل لتوسيع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي التابعة لنظام Apple Intelligence ليشمل ساعات آبل الذكية. ومن المُتوقع أن تكون المزايا التالية متاحة في ساعات آبل الذكية عبر نظام watchOS 12:

ملخصات الإشعارات.

إنشاء رموز تعبيرية مخصصة باستخدام Genmoji.

إصدار سيري الجديد.

تحسين مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليًا

أشار تقرير من بلومبرغ أيضًا إلى أن آبل تخطط لتحسين مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence المتوفرة حاليًا، وقد تعلن هذه التحسينات في مؤتمر WWDC 2025. ومن المُتوقع أن يشمل ذلك، تحسين دقة مزية توليد الرموز التعبيرية Genmoji، وأدوات الكتابة، وملخصات الإشعارات.

دعم المزيد من اللغات

مع إصدار iOS 18.4، وسّعت آبل دعم اللغات في نظام Apple Intelligence، وقد أصبح متوفرًا بعشر لغات. ومن المُتوقع أن تعلن آبل دعم لغات إضافية خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC 2025، لتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي.