مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy S25 Edge الجديد

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الرائد الجديد Galaxy S25 Edge ضمن سلسلة Galaxy S25 الرائدة، ويشترك مع باقي الهواتف في السلسلة في نوع المعالج، كما يشترك مع طراز S25 Plus في حجم الشاشة، ويشترك مع طراز Ultra بدقة المستشعر الرئيسي التي تبلغ 200 ميجابكسل، لكن ما يميزه تصميمه الفائق النحافة.

يجمع الهاتف بين النحافة والمتانة بالإضافة إلى الأداء القوي والتصوير الاحترافي. ويُعدّ مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف رائد يتميز بالوزن الخفيف وسهولة الحمل.

ولتتعرف مواصفات ومزايا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S25 Edge الجديد من سامسونج:

التصميم والشاشة

يُعدّ تصميم Galaxy S25 Edge الفائق النحافة أبرز ما يميز هذا الهاتف، فهو يأتي بسُمك يبلغ 5.8 ملم فقط، مما يجعله أنحف هاتف ذكي أنتجته سامسونج حتى الآن، ويزن 163 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا عند الحمل والاستخدام اليومي لمدة طويلة.

يضم الهاتف إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم الخفيف الوزن والعالي المتانة، وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Ceramic 2، وأما الجهة الخلفية فهي محمية بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

نقدّم لكم Galaxy S25 Edge، أنحف جهاز في تاريخ سلسلة Galaxy S

نحيف وأكثر بكثير، مصنوع من تيتانيوم أنيق، ليناسب أسلوبك بكل أناقة

كاميرا 200 ميجابكسل تلتقط أدق التفاصيل بأعلى جودة

جهاز #GalaxyS25Edge حيث تلتقي النحافة بالأداء الفاخر أطلبه الآن https://t.co/OGI1F5mR5A#GalaxyAI pic.twitter.com/pABGkkKtH9 — Samsung Saudi Arabia (@SamsungSAUDI) May 13, 2025

يدعم الهاتف أيضًا معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني القدرة على تحمل التعرض للغبار والأتربة، والغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مميزة من تدرجات التيتانيوم، هي: فضي تيتانيوم (Titanium Silver)، وأزرق ثلجي تيتانيوم (Titanium Icy Blue)، وأسود تيتانيوم (Titanium Jetblack).

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم Galaxy S25 Edge شاشة من نوع LTPO AMOLED 2X، ويبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440× 3120 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية +HDR10.

المعالج والأداء

زُوّدت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge بإصدار خاص من أحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج الجديدة الرائدة والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، مما يضمن أداءً فائق السرعة والقوة مع استهلاك منخفض للطاقة.

وفيما يتعلق بسعة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يأتي هاتف سامسونج الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

وبفضل المعالج القوي الجديد، وتقنية التتبّع الشعاعي المطور، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجلسات لعب طويلة دون مشكلات في الأداء.

يعمل Galaxy S25 Edge بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 من سامسونج، التي تقدم تجربة استخدام سلسة ومليئة بالمزايا الذكية المتقدمة، وسيحصل الهاتف على دعم للتحديثات الأمنية وتحديثات النظام لمدة 7 سنوات.

يدعم الهاتف نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI الذي يوفر مزايا ذكية تُحسّن تجربة الاستخدام وتساعد في البحث عبر الإنترنت، والترجمة والتلخيص، وتحرير الصور.

الكاميرا

من أبرز نقاط القوة في Galaxy S25 Edge هي الكاميرا، فهو يضم نظام تصوير يُتيح للمستخدم التقاط صور احترافية وعالية الجودة بفضل الدقة العالية للمستشعر الرئيسي وقدرات معالجة الصور المتقدمة.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تضم مستشعر ISOCELL HP2 من سامسونج، وتبلغ دقتها 200 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/1.7، وتدعم التثبيت البصري OIS.

العدسة الفائقة الاتساع: تضم مستشعر IMX 564 من سوني، وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.2، وتدعم زاوية تصوير تبلغ 120 درجة.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يمتاز نظام الكاميرا المتطور في هاتف Galaxy S25 Edge بقدرته على التقاط صور عالية الدقة والوضوح، وذلك بفضل محرك ProVisual المطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحسين الألوان والتفاصيل عند التصوير في الليل أو النهار.

كما يمكن للمستخدم تقريب الصورة و التقاط أدق التفاصيل مع مزية AI Zoom. وعند التصوير في وضع البورتريه يتعقب محرك ProVisual الضوء في البيئة المحيطة، ويتعرف الأجسام بدقة، وهذا يساعد كاميرا الهاتف في التقاط صور للأشخاص بألوان بشرة طبيعية كما تراها في الحقيقة.

البطارية والشحن

حتى مع نحافة الهاتف، نجحت سامسونج في تضمين بطارية كبيرة تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير في الساعة في هاتفها الرائد الجديد، وحسّنت استهلاك الطاقة بنحو كبير بفضل المعالج الجديد.

يمكن أن يستمر الهاتف بالعمل لمدة تبلغ 12 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تبلغ 9 ساعات من تصفح الويب، ولمدة تبلغ 7 ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو، و 17 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن شحنه حتى نسبة تبلغ 55% خلال 30 دقيقة.

السعر

يُباع هاتف سامسونج الرائد الجديد Galaxy S25 Edge بسعر يبدأ من 4499 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

نُعم، يُعد Galaxy S25 Edge من أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حاليًا. فهو يجمع بين التصميم النحيف والمتانة العالية، وقوة الأداء، ونظام الكاميرا المتطور، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة سبع سنوات.

فإذا كنت من محبي هواتف سامسونج الرائدة أو تبحث عن هاتف يوفر تجربة استخدام مميزة، فإن Galaxy S25 Edge من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S25 Edge الجديد من سامسونج:

Galaxy S25 Edge المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 163 جرامًا. السعر يبدأ من 4499 ريالًا سعوديًا.