ثورة رقمية.. شخصيات افتراضية تتحدث نيابةً عن رؤساء الشركات التقنية

في خطوة تعكس تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، بدأ عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا بالاعتماد على نسخ رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمثيلهم في إعلان النتائج المالية لشركاتهم، بدلًا من الظهور شخصيًا.

وقد استخدمت شركة “كلارنا Klarna”، المتخصصة في خدمات التقسيط، نسخةً رقميةً من مؤسسها ورئيسها التنفيذي، سباستيان سيمياتكوفسكي، لعرض نتائج الربع الأول من عام 2025. وظهر “الأفاتار” الخاص به في مقطع فيديو مدته 83 ثانية نُشر مع بيان الشركة، قائلًا: “إنه أنا، أو بالأحرى النسخة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مني”. وأشارت الشركة إلى أن هذا الأفاتار هو من تولّى تقديم الأرقام والمعلومات.

وكان سيمياتكوفسكي قد صرّح سابقًا بأن شركته خفّضت عدد موظفيها جزئيًا نتيجة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا ليس أول استخدام للنسخة الرقمية الخاصة به في مثل هذه المناسبات.

ومن جهته، اتبع إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة زوم Zoom، النهج ذاته، إذ استخدم نسخةً افتراضيةً منه خلال إعلان أرباح الربع الأول من العام الجاري.

وقال يوان في مقطع فيديو: “إنني أستخدم اليوم الأفاتار المُخصص من Zoom Clips بالتعاون مع AI Companion لعرض الجزء الخاص بي من تقرير الأرباح”، مضيفًا: “أفتخر بكوني من أوائل الرؤساء التنفيذيين الذين يستخدمون الأفاتار في إعلان النتائج المالية”.

وتولّت النسخة الرقمية تقديم البيان، لكن يوان شارك شخصيًا في فقرة الأسئلة والأجوبة المباشرة، وعلّق قائلًا: “إنني أُحب كثيرًا الأفاتار الذي أنشأته بالذكاء الاصطناعي، وأعتقد أننا سنواصل استخدامه. لقد استمتعت حقًا بهذه التجربة”.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه أوسع نحو استخدام تقنية “التوأم الرقمي Digital Twins”، لتمثيل الأشخاص في الاجتماعات والمهام الرسمية، مما قد يعيد تشكيل مفهوم الحضور الوظيفي في المستقبل.