شاومي تكشف عن Pad 7 Ultra.. أول جهاز لوحي بمعالج Xring O1 الجديد

أعلنت شركة شاومي رسميًا جهازها اللوحي الجديد Pad 7 Ultra، الذي يُعد خيارًا أكبر مقارنةً بأجهزة Pad 7 و Pad 7 Pro، وهو أول جهاز لوحي يعمل بمعالج Xring O1 الجديد كليًا من الشركة الصينية.

ومن الجدير بالذكر أن معالج Xring O1 الذي صممته شاومي مصنوع بتقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، وهو يضم وحدة معالجة مركزية ذات عشرة نوى، ووحدة معالجة رسومات تضم 16 نواة.

ويأتي جهاز Pad 7 Ultra لمنافسة جهاز Galaxy Tab S10 Ultra من سامسونج مباشرةً، بفضل شاشته المميزة من نوع AMOLED والبالغ قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 3,200 × 2,136 بكسلًا، وسطوع أقصى قدره 1,600 شمعة، مع دعم محتوى HDR، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ويحتوي الجهاز على نتوء علوي (نوتش) في الشاشة يضم كاميرا أمامية بمستشعر OmniVision OV32D بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويضم الجهاز من الجهة الخلفية كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل بمستشعر ISOCELL JN1 من سامسونج، كما يأتي الجهاز مزودًا ببطارية ضخمة سعتها 12,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقوة قدرها 120 واطًا، وهي تفوق ما تقدمه معظم الأجهزة اللوحية الرائدة حاليًا.

ومع مواصفاته القوية، لا يتجاوز سمك الجهاز 5.1 ملم، ويزن نحو 609 جرامًا دون ملحقاته، وتُظهر الصور الترويجية التي نشرتها شاومي إمكانية إرفاق الجهاز بقلم ذكي ولوحة مفاتيح مزودة بلوحة لمس كبيرة.

ويبدأ سعر جهاز شاومي Xiaomi Pad 7 Ultra في السوق الصينية من نحو 800 دولارٍ أمريكي للنسخة التي تحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و 256 جيجابايت كسعة تخزين داخلية.