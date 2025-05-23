شاومي تكشف عن هاتف Xiaomi 15S Pro بمعالج Xring O1 من تصميمها

كشفت شركة شاومي رسميًا عن هاتف Xiaomi 15S Pro، الذي يُعد أول جهاز يستخدم معالجها الجديد Xring O1 الذي ينافس معالج Snapdragon 8 Elite من ناحية الأداء.

ويأتي هذا الإطلاق بعد وقت طويل من بدء إطلاق سلسلة Xiaomi 15، وقبل نحو أربعة أشهر من الإطلاق المتوقع لسلسلة Xiaomi 16، ليكون الهاتف الجديد حقل تجارب لقدرات معالجها الجديد، مع إعادة استخدام معظم مكونات هاتف Xiaomi 15 Pro الذي أُطلق العام الماضي.

ويحمل Xiaomi 15S Pro مواصفات رائدة، تضم ذاكرة نوعها LPDDR5T، ووحدة تخزين داخلية من نوع UFS 4.1، كما زوّدت شاومي الهاتف ببطارية سعتها 6100 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ويحمل الهاتف شاشة من نوع AMOLED قياسها 6.73 إنشات، بدقة قدرها 3200×1440 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع أقصى قدره 3200 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في ظروف الإضاءة العالية، مثل أشعة الشمس المباشرة.

ومن ناحية التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، تتكوّن من كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل (Light Hunter 900)، بفتحة عدسة قدرها f/1.44، وبُعد بؤري يكافئ 23 ملم، مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد كاميرا مكبرة دقتها 50 ميجابكسل (Sony IMX858)، بفتحة عدسة قدرها f/2.5، تدعم تقريبًا بصريًا حتى 5 مرات، مع دعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل (Samsung ISOCELL JN1)، بزاوية تصوير قدرها 115 درجة، مع دعم التصوير من قرب. ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية دقتها 32 ميجابكسل.

وبدأت شاومي طرح هاتفها الجديد Xiaomi 15S Pro في السوق الصينية بسعر يبدأ من نحو 750 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغ قدرها 512 جيجابايت، ولا معلومات متاحة حتى الآن بشأن طرحه في الأسواق العالمية.