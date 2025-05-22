OpenAI تستحوذ على شركة “io” لتصميم الأجهزة الذكية

أعلنت شركة OpenAI استحواذها على شركة io الناشئة والمتخصصة في تطوير العتاد الذكي، وهي الشركة التي أسّسها مصمم آبل الشهير جوني آيف إلى جانب عدد من المهندسين البارزين الذين عملوا سابقًا معه في آبل، منهم سكوت كانون، وإيفانز هانكي، وتانغ تان.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، فإن قيمة الصفقة تُقدّر بنحو 6.5 مليارات دولار، وتشمل انتقال نحو 55 من مهندسي العتاد والمطورين والخبراء في التصنيع إلى صفوف OpenAI، ومنهم الأسماء الثلاثة البارزة المشاركة في التأسيس.

ومع أن جوني آيف لن ينضم رسميًا إلى OpenAI، فإن شركته التصميمية LoveFrom ستتولى مهام التصميم لكافة منتجات OpenAI المستقبلية والبرمجيات الخاصة بها، مع الحفاظ على استقلاليتها.

ومن المتوقع إطلاق أولى الأجهزة الناتجة عن هذا التعاون الجديد في عام 2026. وقد أشار آيف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إلى أن معظم الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طُرحت حديثًا مثل Humane Pin و Rabbit R1 كانت “منتجات سيئة للغاية”، مضيفًا أن “المنتجات الحالية تفتقر إلى أفكار جديدة وجريئة”.

وأكد الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، أن أول منتج يعمل عليه الفريق “ليس بديلًا للهاتف الذكي”، موضحًا أنه: “كما أن الهواتف لم تلغِ وجود الحواسيب المحمولة، فإن المنتج الجديد لن يلغي الهاتف، بل يشكّل فئة مختلفة بالكامل”.

ووصف آيف هذا المنتج بأنه “جهاز استحوذ بالكامل على خيال الفريق”، في حين قال ألتمان: “لقد سلّمني جوني حديثًا أحد النماذج الأولية، وقد عشت معه لبعض الوقت، وأعتقد أنه من أروع ما أنتجته التكنولوجيا حتى الآن”.

وفي منشور مشترك، قال آيف وألتمان: “لقد جمعنا أفضل المهندسين في العتاد والبرمجيات، وأمهر العلماء والخبراء في تطوير المنتجات وتصنيعها. لقد عمل الكثير منا معًا لعقود من الزمن. وسيتم إدماج فريق io في OpenAI للعمل من قرب مع فرق البحث والهندسة في سان فرانسيسكو”.

وأضاف ألتمان قائلًا: “إن الذكاء الاصطناعي تقنية مذهلة، لكن الأدوات العظيمة تحتاج إلى تصميم يقوم على فهم عميق للتكنولوجيا والناس والعالم. ولا أحد يُجيد هذا المزيج كما يجيده جوني وفريقه، فهم يهتمون بأدق التفاصيل”.

وأما آيف، فقد أعرب عن امتنانه لهذه الفرصة، قائلًا: “إنني أشعر أن كل ما تعلمته على مدار الثلاثين عامًا الماضية قد قادني إلى هذه اللحظة. إن المسؤولية جسيمة، لكنني متحمّس وممتن لهذه الشراكة الملهمة”.