يقدم هاتف موتورولا Edge 60 الجديد مزيجًا مميزًا من التصميم الأنيق، والمتانة العالية والأداء القوي، والكاميرات العالية الجودة، كما يحتوي على بطارية تمتاز بالعمر الطويل، ويدعم الشحن السريع، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الاستخدام.

إليك مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Edge 60 الجديد لتتعرف مواصفاته ومزاياه:

التصميم والشاشة

يأتي هاتف موتورولا Edge 60 الجديد في هيكل خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 179 جرامًا وسماكته 7.9 ملم، ويأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم وظهر مغطى بجلد صناعي. ويمتاز بالمتانة العالية؛ إذ يدعم مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP69، كما يدعم معيار MIL-STD-810H لمقاومة الظروف البيئية القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.

يضم الهاتف شاشة من نوع P-OLED بقياس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية +HDR10.

يصل سطوع الشاشة إلى 4500 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. وتغطي الشاشة نسبة تبلغ 91.84% من الواجهة الأمامية، مما يعزز تجربة مشاهدة المحتوى المرئي.

الأداء والمعالج

يعمل هاتف موتورولا Edge 60 بمعالج Dimensity 7300 من MediaTek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC2. ويحقق الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب، فقد سجل 661808 نقطة في اختبار AnTuTu، و 2999 نقطة في اختبار GeekBench 6.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية (microSDXC).

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة Hello UI، وسيحصل على ثلاث تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

يدعم الهاتف مزايا ذكاء اصطناعي أبرزها: مساعد جوجل الذكي (Gemini)، والمساعد الذكي من موتورولا Moto AI الذي يمكنه تلخيص الإشعارات، وتسجيل المحتوى المعروض على الشاشة وتلخيصه، وإنشاء الصور.

الكاميرا

يضم هاتف موتورولا Edge 60 الجديد نظام تصوير متقدم مكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتضم مستشعر LYT-700C من سوني يبلغ حجمه 1/1.56 بوصة، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري (OIS).

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0 مع دعم التقريب البصري حتى 3x، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/3.94 بوصة، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري (OIS).

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، مع زاوية تصوير تبلغ 122 درجة، وتدعم التركيز التلقائي.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف موتورولا Edge 60 الجديد على بطارية تبلغ سعتها 5200 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا؛ مما يسمح بشحن البطاريةبالكامل في 45 دقيقة.

يمكن أن يستمر الهاتف بالعمل لمدة تبلغ 12 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تبلغ 11 ساعة من تصفح الويب، ولمدة تبلغ 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر

يُباع هاتف موتورولا Edge 60 الجديد بسعر قدره 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Edge 60 الجديد:

المواصفات Motorola Edge 60 المعالج معالج ( Dimensity 7300 ) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5200 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 179 جرامًا. السعر 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت.