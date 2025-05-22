مؤتمر Google I/O 2025..  أبرز ما كشفت عنه جوجل من تحديثات وابتكارات جديدة

انطلقت قبل يومين فعاليات مؤتمر Google I/O 2025، الذي عرضت خلاله جوجل مجموعة واسعة من التحديثات والابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مزايا جديدة أضافتها إلى تطبيقاتها المختلفة. وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أغلب التحديثات الجديدة في نظام أندرويد 16 ضمن فعالية “The Android Show”.

في هذا المقال، سنذكر أهم ما كشفت عنه جوجل من تقنيات وابتكارات في مؤتمر I/O 2025 الذي انعقد في يومي 20 و 21 مايو.

إضافة وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) إلى محرك البحث

يُعدّ وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) في محرك البحث بمنزلة روبوت محادثة متقدم سيُتاح أولًا للمستخدمين في الولايات المتحدة، ومن المقرر إتاحته لكافة المستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة.

يُتيح هذا الوضع الجديد للمستخدمين التعامل بسهولة مع الاستفسارات المعقدة، مثل مقارنة المنتجات أو البحث عن خيارات سفر بأقل الأسعار، مع إمكانية إنشاء رسوم بيانية مخصصة والحصول على تجربة بحث تفاعلية مختلفة عن تجربة البحث التقليدية التي تعرض النتائج في صفحة تتضمن روابط متعددة.

يعتمد هذا الوضع على نموذج Gemini 2.5، ويُعد امتدادًا لمزية مطالعات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Overviews) التي أعلنتها جوجل خلال مؤتمر المطورين العام الماضي.

تطورات مشروع Astra

قدمت جوجل خلال المؤتمر عرضًا يوضح التطورات الأخيرة في مشروع Astra، وهو مشروع لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين، وكانت قد أعلنت لمحة عن هذا المشروع العام الماضي. وقد أظهر العرض التقديمي كيف يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي Astra القيام بمهام متعددة بنحو مستقل، مثل: قراءة الرسائل الإلكترونية للعثور على معلومات، والبحث عبر الإنترنت، والتواصل مع متاجر محلية للاستفسار عن بعض المنتجات.

خطة AI Ultra

أطلقت جوجل خطة اشتراك جديدة تُدعى AI Ultra بسعر يبلغ 250 دولارًا شهريًا، تتيح الوصول إلى أحدث أدوات الشركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل: Gemini وأداة البحث والدراسة NotebookLM وأداة الصور Whisk، وأداة توليد الفيديو الجديدة Flow.

بالإضافة إلى ذلك، تُمكّن خطة “AI Ultra” المشتركين من تجربة وضع التفكير المتقدم الجديد في نموذج Gemini 2.5 Pro، الذي يحمل اسم Deep Think، والمصمم للتعامل مع المهام المعقدة في الرياضيات والبرمجة. كما توفر الخطة وصولًا إلى Gemini داخل متصفح كروم، مما يسمح بإنجاز المهام، وتلخيص المعلومات مباشرةً داخل المتصفح بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطة أيضًا مع سعة تبلغ 30 تيرابايت من التخزين في صور جوجل (Google Photos) ودرايف وجيميل، واشتراك في إصدار YouTube Premium.

تحديث مدير كلمات مرور في متصفح كروم

حصلت أداة إدارة كلمات المرور في متصفح كروم على خاصية جديدة تمنحها القدرة التلقائية على تغيير كلمات المرور في حال اختراقها؛ إذ سيتمكن متصفح كروم من اكتشاف كلمات المرور المخترقة أو الضعيفة في أثناء تسجيل الدخول إلى حساب معين في موقع إلكتروني، ثم يعرض على المستخدم خيار إصلاحها تلقائيًا. وفي حال تفعيل هذا الخيار، يستطيع المتصفح إنشاء كلمة مرور قوية جديدة، وتحديثها مباشرة في الموقع المعني.

نموذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي الجديد Imagen 4

يجمع نموذج Imagen 4 بين السرعة والدقة لتوليد صور فائقة الجودة، ويبرع في إبراز التفاصيل الدقيقة مثل: تفاصيل الأقمشة وقطرات الماء وفراء الحيوانات، وقد كشفت الصور التجريبية التي نشرتها جوجل خلال المؤتمر عن مستوى عالٍ من الواقعية.

يُعدّ التحسين الأبرز في هذا الإصدار مقارنة بالإصدارات السابقة قدرته على إدراج النصوص داخل الصور بدقة ووضوح؛ مما يجعله مناسبًا لتصميم البطاقات والملصقات والقصص المصوّرة، وأوضحت جوجل أن النصوص داخل الأمثلة التجريبية كانت مقروءة بوضوح، حتى إذا كانت مكتوبة بخط صغير.

بدأت جوجل بطرح نموذج Imagen 4 بدءًا من 20 مايو عبر تطبيق Gemini، ومنصة Whisk، وخدمة Vertex AI، بالإضافة إلى تطبيقات Workspace المختلفة مثل Slides و Docs و Vids وغيرها.

أداة Flow لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 أداة جديدة تُدعى Flow، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء المقاطع القصيرة. تتيح الأداة توليد مقاطع فيديو تبلغ مدتها 8 ثوانٍ من نصوص أو صور مرجعية باستخدام نماذج متقدمة مثل Veo 3 و Imagen 4.

وتوفر Flow مزايا لتحرير المشاهد وربطها بطريقة مرنة؛ مما يجعلها مناسبة لإنتاج محتوى إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقد عرضت جوجل خلال المؤتمر أمثلة توضيحية لقدرات الأداة، وأكدت أنها موجهة لتسريع تجسيد الأفكار الإبداعية لا لصناعة الأفلام الطويلة.

مشروع Mariner

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 إطلاق مشروعها التجريبي الجديد “Project Mariner”، وهو وكيل ذكاء اصطناعي ينجز المهام عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدم، ويمكنه تنفيذ عمليات مثل التسوق وشراء التذاكر. وكانت جوجل قد كشفت عن المشروع أول مرة في أواخر عام 2024.

يتوفر المشروع حاليًا لمشتركي خطة “AI Ultra” داخل الولايات المتحدة، وستوسع جوجل نطاقه عالميًا في وقت لاحق، كما ستُدمج قدرات Mariner في واجهات برمجة التطبيقات في Gemini و Vertex، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات ذكية مدعومة بهذا الوكيل.

منصة Beam

Google Beam هي منصة جديدة للتواصل المرئي الثلاثي الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة خصوصًا لقطاع الأعمال، وتهدف جوجل من تطويرها إلى تعزيز تجارب التواصل من بُعد لتصبح أقرب ما يمكن إلى التفاعل الواقعي وجهًا لوجه.

تعتمد المنصة على نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يحوّل مقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد إلى عروض ثلاثية الأبعاد واقعية بنحو فوري. وتستخدم تقنية العرض بالحقل الضوئي (light field) لتعزيز الإحساس بالحضور، والمساعدة في إجراء تواصل بصري، وقراءة الإشارات غير اللفظية الدقيقة، وهذا يعزز التفاهم والثقة كما لو كانوا في اجتماع حقيقي داخل غرفة واحدة.

تحديثات ومزايا أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي

إليك مجموعة أخرى من التحديثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها جوجل في مؤتمر المطورين:

الردود الذكية المخصصة في جيميل : ستتمكن من استخدام ردود ذكية في جيميل تتماشى مع أسلوبك في الكتابة، وذلك بعد حصول Gemini على إذنك لتحليل بريدك الإلكتروني ومستندات درايف. وستتاح هذه المزية للمشتركين هذا الصيف.

الترجمة الصوتية الفورية في Google Meet : ستحاكي الترجمة الصوتية الفورية نبرة المتحدث وأسلوبه، والبداية ستكون بين الإسبانية والإنجليزية لمشتركي Google AI Pro و Ultra، مع خطط لتوسيعها لاحقًا.

وضع Gemini Live : أصبح متاحًا على جميع أجهزة أندرويد و iOS المتوافقة. ويمكن استخدامه لطرح أسئلة بناءً على لقطات الشاشة أو بث مباشر من كاميرا الهاتف.

نموذج Veo 3: هو الجيل الثالث من النموذج Veo المتقدم لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بقدرته على إنتاج مؤثرات صوتية وأصوات خلفية وحوارات متزامنة مع المقاطع التي يُنشئها.

مجموعة كبيرة من المزايا الذكية الجديدة المدعومة بإمكانات نماذج Gemini ستصل إلى تطبيقات Workspace، مثل البريد الإلكتروني Gmail والمستندات Google Docs ومنصة إنشاء الفيديو Google Vids. يمكنك تعرف هذه المزايا في مقال: جوجل تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في Gmail و Docs.

مزية الملخصات المرئية Video Overviews : هي مزية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأداة البحث وتدوين الملاحظات NotebookLM، تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تعليمية وملخصات مرئية استنادًا إلى الملفات والصور التي يرفعونها.

: هي مزية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأداة البحث وتدوين الملاحظات NotebookLM، تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تعليمية وملخصات مرئية استنادًا إلى الملفات والصور التي يرفعونها. أداة Stitch للمطورين: هي أداة جديدة من جوجل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمطورين تحويل أفكار واجهات الاستخدام الأولية إلى تصاميم تطبيقات جاهزة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى تصميم العناصر يدويًا أو برمجتها بنحو منفصل.