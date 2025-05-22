تسهيل رحلة الحج.. السعودية تطلق خدمة الشرائح الإلكترونية الفورية لضيوف الرحمن

في إطار جهودها المتواصلة لتقديم تجربة حج استثنائية وميسرة لضيوف الرحمن، كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، عن إتاحة خدمة استخراج شرائح الاتصال الرقمية (eSIM) لحجاج الخارج مباشرة من تطبيقات مقدمي الخدمات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة المستمرة في تسخير التقنية لخدمة الحجاج، وتمكينهم من تفعيل خطوط الاتصال الخاصة بهم بسهولة ويسر فور وصولهم، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو انتظار استلام الشرائح التقليدية. ويضمن هذا التسهيل للحجاج تواصلًا سلسًا مع ذويهم ووصولًا فوريًا إلى الخدمات الرقمية المتوفرة طوال مدة إقامتهم في المملكة.

موسم الحج.. اتصال فوري من لحظة الوصول:

تتيح الخدمة الجديدة للحاج المسجل في موسم الحج هذا العام أن يبدأ عملية استخراج الشريحة الرقمية من خلال تطبيق مقدم الخدمة المحلي الذي يفضله، ولا تتطلب هذه العملية زيارة فروع مقدمي الخدمة أو الانتظار للوصول إلى مكان الإقامة.

وبمجرد بدء العملية عبر التطبيق، ستُوثق بطاقة الاتصال وتُفعل رقميًا من خلال التحقق من السمات الحيوية للحاج عبر تطبيق (أبشر)، ويضمن هذا التكامل أن يكون الحاج متصلًا بالإنترنت والشبكة الخلوية من أول لحظة له في أرض المملكة، مما يسهل عليه التواصل مع ذويه والوصول إلى الخدمات الرقمية الحيوية فور وصوله.

مزايا استخدام شرائح الاتصال الرقمية (eSIM) خلال موسم الحج؟

تُقدم شرائح الاتصال الرقمية (eSIM) العديد من المزايا للحجاج، التي تشمل:

سهولة التفعيل والمرونة الفورية: لا يحتاج الحاج إلى شراء شريحة فعلية أو زيارة فروع مقدمي الخدمة، إذ يمكن تفعيل شريحة (eSIM) عبر تطبيقات مزودي الخدمة ومنصة (أبشر) بعد التحقق من السمات البيومترية، حتى قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة أو فور الوصول.

لا يحتاج الحاج إلى شراء شريحة فعلية أو زيارة فروع مقدمي الخدمة، إذ يمكن تفعيل شريحة (eSIM) عبر تطبيقات مزودي الخدمة ومنصة (أبشر) بعد التحقق من السمات البيومترية، حتى قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة أو فور الوصول. ال تنشيط الفوري: بمجرد التفعيل، تبدأ الشريحة بالعمل فورًا، مما يضمن الاتصال المستمر دون تأخير.

بمجرد التفعيل، تبدأ الشريحة بالعمل فورًا، مما يضمن الاتصال المستمر دون تأخير. تعدد الشرائح في جهاز واحد: تتيح شريحة (eSIM) إمكانية تخزين أرقام متعددة في نفس الجهاز، مما يسمح للحاج بالاحتفاظ برقمه الأصلي – خاصةً للتواصل مع الأهل في بلده – وتفعيل شريحة eSIM محلية في السعودية في الوقت نفسه، والتبديل بينهما بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشرائح الفعلية.

تتيح شريحة (eSIM) إمكانية تخزين أرقام متعددة في نفس الجهاز، مما يسمح للحاج بالاحتفاظ برقمه الأصلي – خاصةً للتواصل مع الأهل في بلده – وتفعيل شريحة eSIM محلية في السعودية في الوقت نفسه، والتبديل بينهما بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشرائح الفعلية. تجنب رسوم التجوال الباهظة: بدلًا من الاعتماد على التجوال الدولي المكلف، يمكن للحاج شراء باقة eSIM محلية بأسعار معقولة من شركات الاتصالات السعودية – مثل: STC، موبايلي، زين، وغيرها – أو من مزودي خدمة eSIM عالميين متخصصين، مما يوفر عليه الكثير من التكاليف.

بدلًا من الاعتماد على التجوال الدولي المكلف، يمكن للحاج شراء باقة eSIM محلية بأسعار معقولة من شركات الاتصالات السعودية – مثل: STC، موبايلي، زين، وغيرها – أو من مزودي خدمة eSIM عالميين متخصصين، مما يوفر عليه الكثير من التكاليف. سرعات إنترنت عالية: توفر شركات الاتصالات في السعودية باقات eSIM ببيانات عالية السرعة (4G/5G) وتغطية قوية في مواقع الحج الرئيسية – مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة – مما يسمح للحجاج بالتواصل السلس واستخدام تطبيقات التنقل والتطبيقات الدينية.

باختصار، تقدم شرائح الاتصال الرقمية (eSIM) للحجاج حلًا ومريحًا وموثوقًا للاتصال، مما يسمح لهم بالتركيز بنحو كامل في أداء مناسكهم وشعائرهم الدينية دون القلق بشأن تحديات الاتصال التقليدية.

التزام السعودية بتعزيز تجربة ضيوف الرحمن:

تأتي خدمة الشرائح الرقمية (eSIM) لحجاج الخارج ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعناية بضيوف الرحمن، وتأكيدًا لالتزامها بتحسين تجربة المستخدمين عبر تقديم خدمات تقنية رائدة.

كما تُبرز هذه المبادرة التكامل الفعال بين مختلف الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات، الذي يهدف إلى تعزيز الصورة المشرفة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم تجربة رقمية عصرية تليق بمكانة هذه الشعيرة المقدسة.