بالتعاون مع أمازون.. “الابتكار التكنولوجي” و “AI71” يطلقان حلول الذكاء الاصطناعي الإماراتية عالميًا

في خطوة إستراتيجية ترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، كشف معهد الابتكار التكنولوجي، الجهة المطوّرة لسلسلة نماذج فالكون العالمية والمتخصصة في حلول الأمان والخصوصية، وشركة (AI71)، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية في أبوظبي، عن تعاون إستراتيجي مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، يهدف إلى إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي الإماراتية الصنع لمجتمع الابتكار العالمي بأسره.

تكامل الخبرات.. إتاحة نماذج فالكون وحلول AI71 عبر سحابة أمازون:

يُشكل هذا التعاون تكاملًا فريدًا للقدرات التقنية، إذ يجمع بين الخبرة العميقة لمعهد الابتكار التكنولوجي في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة ذات الأداء العالمي، وإمكانات شركة (AI71) في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصممة خصوصًا للمؤسسات، مع خدمات الحوسبة السحابية المتطورة والموثوقة التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز.

ويتيح هذا المزيج للمطورين والمتخصصين حول العالم الوصول بسلاسة إلى نماذج فالكون وحلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة التي تُعزز سبل العمل والابتكار في مختلف القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من نماذج فالكون، المعروفة عالميًا بأدائها المتميز ومرونتها، متاحة حاليًا عبر منصة (Amazon SageMaker)، ومن المقرر أن تُضاف النماذج الحديثة قريبًا إلى منصة (Amazon Bedrock).

وتُعرف سلسلة نماذج فالكون بأنها من بين أعلى النماذج تصنيفًا عالميًا، وتقدم حلولًا مرنة وقابلة للتخصيص لتلبية احتياجات المؤسسات والمطورين، ويمكن إدماج هذه النماذج بسلاسة ضمن التطبيقات المؤسسية عبر واجهات برمجية تعتمد على نظام الدفع حسب الاستخدام، مما يقلص من الحاجة إلى بنى تحتية ضخمة ويُسهّل التبني على نطاق واسع.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر منتجات (AI71)، المصممة لتمكين المهنيين من مختلف القطاعات عبر الأتمتة الذكية، حاليًا ضمن سوق أمازون لخدمات الويب (AWS Marketplace)، مما يفتح المجال أمام وصولها إلى ملايين المستخدمين عالميًا. وستتعاون (AI71) أيضًا مع أمازون لتسريع تطوير أبرز منتجاتها من خلال نماذج أولية واختبارات مبكرة مدعومة تقنيًا.

قيادة الابتكار المشترك وترسيخ السيادة الرقمية:

يتعدى هذا التعاون الثلاثي مجرد تسهيل تبني حلول الذكاء الاصطناعي، إذ يسعى كل من معهد الابتكار التكنولوجي وشركة (AI71) إلى دفع عجلة الابتكار المشترك عبر عدة مجالات محورية، مستفيدين من القدرات الواسعة لمنصة أمازون ويب سيرفيسز. ويطمح هذا التحالف إلى ترسيخ مكانته كوجهة أولى للحكومات والمؤسسات والدول التي تتطلع إلى تبني حلول ذكاء اصطناعي متطورة جاهزة للتنفيذ وموثوقة على نطاق عالمي، مع إيلاء أقصى درجات الأهمية لخصوصية البيانات والأمان.

وقد أكدت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أن إتاحة نماذج (فالكون) والحلول الذكية الأخرى عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز، تمثل خطوة جوهرية في إستراتيجية المعهد. وشددت على أن هدفهم الأساسي هو تحويل الأبحاث المتقدمة إلى تأثير حقيقي وملموس على أرض الواقع، مع وضع خصوصية البيانات أولوية قصوى.

وأشارت الدكتورة نجوى إلى أن المعهد يعمل على تطوير أطر مبتكرة تضمن حماية البيانات في مختلف مراحل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واستخدامها، وأكدت أن هذه الخطوة لا تعزز فقط جاهزية التطبيقات، بل تضع التكنولوجيا الإماراتية على خريطة الابتكار العالمي وسط سوق تسيطر عليه أسماء تقليدية.

ومن جانبها، قال كيارا ماركاتي، رئيسة الاستشارات والأعمال في شركة (AI71): “نبني في AI71 الجيل الجديد من حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على إعادة تعريف طريقة عمل مختلف القطاعات، ومن خلال شراكتنا مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، يمكننا تحقيق أهدافنا بوتيرة سريعة، إذ ستُتيح لنا هذه الشراكة الإستراتيجية التوسع بنحو أكبر، وتوسيع عروضنا المبتكرة، والدخول إلى الأسواق العالمية بتأثير أكبر”.

ومن جهتها، قالت تانوجا رانديري، نائبة الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز (AWS): “بتقديم قدرات نماذج فالكون إلى جمهور أوسع، نحن نُمكّن عملائنا من بناء تطبيقات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ابتداءً من الخدمات المالية ووصولًا إلى الرعاية الصحية، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتهم”.

وأكدت رانديري أن إتاحة فالكون عبر منصة (Amazon Bedrock) سيتيح للعملاء حرية الاختيار والمرونة في استخدام نماذج متقدمة ضمن بيئة آمنة وعالية الأداء.

الإمارات مؤثر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي:

يمثل هذا التعاون الإستراتيجي بين معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة (AI71)، وأمازون ويب سيرفيسز، إنجازًا كبيرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة. فهو لا يقتصر على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة محليًا، بل يضع حلول الذكاء الاصطناعي الإماراتية بقوة على الخريطة العالمية.

فمن خلال الجمع بين القدرات البحثية والتطويرية الإماراتية مع البنية التحتية السحابية العالمية لأمازون، تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز حيوي لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والمبتكرة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية المتنوعة ونشرها عالميًا.