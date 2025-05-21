نظام macOS 16.. أهم المزايا المُتوقعة وتاريخ الإصدار

macOS 16 هو نظام التشغيل القادم إلى حواسيب ماك، ومن المُتوقع أن تعلنه آبل خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC 2025 قبل إطلاق الإصدار النهائي منه لكافة المستخدمين في خريف هذا العام. وتُشير التوقعات إلى أن آبل ستضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة Apple Intelligence، مع تحديث المساعد الصوتي سيري، وإجراء تحديث شامل في التصميم.

وفيما يلي، سنذكر أهم المزايا الجديدة والتحديثات المُتوقعة في نظام macOS 16 القادم:

إعادة تصميم شاملة لنظام التشغيل

تعمل آبل على توحيد التصميم في أنظمتها iOS و iPadOS و macOS لتوفير تجربة أبسط وأكثر سلاسة عبر جميع المنصات. ووفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرغ، سيأتي macOS 16 مع تغير جذري في التصميم، وستشمل التغييرات: إعادة تصميم مظهر الأيقونات، والقوائم، والتطبيقات، والنوافذ، وأزرار النظام، ويُقال إنها أكبر إعادة تصميم منذ نظام Big Sur.

تحديثات جديدة في مزايا Apple Intelligence

من المُتوقع أن تصل مزايا جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence إلى حواسيب ماك في نهاية 2025 أو مطلع 2026 ضمن نظام macOS 16 القادم.

ويقول جورمان إن المزايا الجديدة ستُحسن تجربة استخدام سيري، لكنها لن تمثل نقلة نوعية حقيقية؛ إذ إن سيري ما يزال يعتمد على نماذج قديمة مقارنةً بنماذج ChatGPT و Gemini من جوجل، ولم يُعاد بنائه بَعد ليواكب عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشير جورمان أيضًا إلى أنن العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة في نظام macOS 16 ستؤجل حتى ربيع 2026 مع إصدار macOS 16.4.

نُسخة مُحدثة من سيري

وفقًا لجورمان، فإن النسخة الجديدة من سيري ستستخدم نماذج لغوية كبيرة (LLMs) تتيح إجراء محادثات طويلة مع المستخدم، مع القدرة على تنفيذ الطلبات المعقدة بسرعة عالية.

وتختبر آبل حاليًا سيري الجديد كتطبيق مستقل على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، والهدف النهائي هو استبدال سيري التقليدي بالنموذج الجديد تدريجيًا. ومن المُتوقع إطلاق الإصدار الجديد من سيري ضمن أنظمة التشغيل iOS 19 و macOS 16 في 2026.

ويقول جورمان إن سيري الجديد سيتفاعل بأسلوب أقرب إلى الأسلوب البشري، كما سيتمكن من استخدام مزايا Apple Intelligence مثل تلخيص النصوص وكتابتها.

رموز تعبيرية جديدة

مع كل تحديث لنظام macOS تضيف آبل رموزًا تعبيرية جديدة، لكن هذه الرموز لا تصدر ضمن التحديث الأساسي، بل خلال التحديثات اللاحقة مثل: macOS 16.1 و macOS 16.2.

متى ستُعلن آبل نظام macOS 16؟

وفقًا لنهج آبل المعتاد، ستعلن نظام macOS 16 خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين WWDC 2025 الذي سيُعقد خلال المدة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو.

ومن المُتوقع أن تُطلق الإصدار النهائي من النظام الجديد في سبتمبر 2025. وتشير بعض الشائعات إلى أن آبل لن تطرح جميع مزايا macOS 16 الجديدة دفعة واحدة، وذلك بسبب التأخيرات المتعلقة بتطوير مزايا Apple Intelligence، ومن المُتوقع ألا تصل أبرز المزايا حتى النصف الأول من عام 2026.

الأجهزة المتوافقة مع macOS 16

تُوقف آبل دعم حواسيب ماك القديمة مع كل تحديث رئيسي، ومن المُتوقع أن تتخلى قريبًا عن دعم جميع الأجهزة التي تعمل بمعالجات Intel. وفي الوقت الحالي، الأجهزة التالية هي التي تدعم أحدث إصدار من macOS Sequoia، ومن المُتوقع أن تدعم macOS 16 أيضًا:

جهاز iMac 2019 والطرز الحديثة.

جهاز iMac Pro 2017.

جهاز MacBook Air 2020 والطرز الحديثة.

جهاز MacBook Pro 2018 والطرز الحديثة.

جهاز Mac Pro 2019 والطرز الحديثة.

جهاز Mac mini 2018 والطرز الحديثة.

جهاز Mac Studio 2022 والطرز الحديثة.