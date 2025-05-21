تأتي ساعة هواوي Watch 5 الذكية الجديدة بتصميم أنيق وتدعم العديد من التقنيات الصحية المتقدمة، مع تحسينات في الأداء، وجودة التصنيع، وعمر البطارية مقارنةً بالطرز السابقة. وتُعدّ هذه الساعة من أبرز الساعات الذكية المتوفرة حاليًا في الأسواق، وتنافس ساعات آبل وسامسونج الذكية.

وفيما يلي سنقدم مراجعة شاملة لساعة هواوي Watch 5 الذكية الجديدة لتتعرف مواصفاتها وأبرز مزاياها:

التصميم والشاشة

تأتي Huawei Watch 5 في هيكل أنيق مصنوع من التيتانيوم العالي الجودة، وتغطي الجهة الأمامية طبقة من زجاج الياقوت (Sapphire Glass)، والجهة الخلفية مصنوعة من السيراميك، وتتوفر الساعة بمقاسين، هما: 46 ملم، و 42 ملم.

سيمفونية من القوة والأناقة — بريق الياقوت، صلابة التيتانيوم، ولمسة نهائية تعكس جوهر الفخامة.#HUAWEIWATCH5 اطلب مسبقا الأن: https://t.co/Ck7wfkoOUD pic.twitter.com/Q6x9nCJ0HX — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) May 21, 2025

يأتي الطراز الذي يبلغ مقاسه 46 ملم في هيكل كبير مناسب للرجال، ويبلغ وزنه قرابة 63 جرامًا، ويبلغ سُمكه 11.3 ملم، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والأرجواني.

وأما الطراز الذي يبلغ مقاسه 42 ملم، فهو مصمم للسيدات ويأتي في هيكل أنحف وأخف وزنًا؛ إذ يبلغ سُمكه 10.5 ملم، ويزن قرابة 51 جرامًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: البيج، والأبيض، والذهبي.

تضم ساعة هواوي الجديدة شاشة من نوع LTPO AMOLED 2.0 يبلغ مقاسها 1.5 بوصة للطراز الكبير، و1.38 بوصة للطراز الصغير الحجم، وتمتاز الشاشة بدقة قدرها 466×466 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع لتسهيل رؤية العناصر الظاهرة عليها عند الاستخدام تحت أشعة المباشرة، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on display).

المزايا الأساسية

تحتوي ساعة هواوي Watch 5 على مستشعر X-TAP الجديد الذي طورته الشركة، والذي يدعم تقنية تُعرف باسم تقنية X-TAP المتعددة الاستشعار (Multi-Sensing X-Tap) لمتابعة المؤشرات الصحية المتعددة بدقة عالية؛ إذ يمكن من خلال مستشعر X-TAP عمل تخطيط كهربي للقلب ECG، وقياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2) خلال 10 ثوانٍ فقط، وإجراء فحص صحي شامل خلال دقيقة واحدة يقيس 11 مؤشرًا صحيًا.

يمكن للمستخدم القيام بالفحص الصحي الشامل Health Glance بالضغط مطولاً على مستشعر X-TAP الموجود على جانب الساعة لمدة 3 ثوانٍ، ثم يبدأ الفحص مباشرة، وبعد الانتهاء يحصل المستخدم على تقرير شامل في غضون دقيقة واحدة، يتضمن قراءات لمجموعة من المؤشرات، أبرزها:

معدل ضربات القلب.

تغير ضربات القلب (HRV).

نسبة الأكسجين في الدم (SpO2).

درجة حرارة الجلد.

مستوى التوتر.

تخطيط القلب (ECG).

تتبع التنفس في أثناء النوم.

تدعم الساعة أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي، ونظام GPS دقيق، ومزايا لتتبع النوم والإجهاد واللياقة البدنية طوال الوقت.

من ناحية أخرى، أضافت هواوي إلى ساعتها الجديدة خاصية الضغط المزدوج التي تسمح للمستخدم بضغط الإبهام والسبابة معًا مرتين لإنهاء المكالمات، أو إيقاف صوت المنبه، أو التحكم في الموسيقا، أو التصوير من بُعد.

نظام التشغيل والتوافق مع الأجهزة الأخرى

تعمل ساعة هواوي Watch 5 بنظام Harmony OS، وتتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS، ويمكن التحكم فيها عبر تطبيق Huawei Health.

البطارية والشحن

يحتوي الإصدار الكبير (46 ملم) على بطارية تبلغ سعتها 867 ميلي أمبير في الساعة، وأما الإصدار الصغير (42 ملم) فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 540 ميلي أمبير في الساعة، وكلا الطرازين يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 10 واط. وفيما يتعلق بعمر البطارية، يتراوح بين 3 أيام و 11 يومًا حسب حجم الساعة ووضع الاستخدام. ففي الوضع العادي، يمكن للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 46 ملم أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى أربعة أيام ونصف، وأما في وضع توفير الطاقة، فيستمر لمدة تصل إلى 11 يومًا.

وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم، فيمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في الوضع العادي، وأما في وضع توفير الطاقة، فيستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام.

السعر

ساعة هواوي Huawei Watch 5 الجديدة متاحة الآن للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1699 ريالًا سعوديًا.

هل تستحق الشراء؟

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية أنيقة، ومتينة، وغنية بالمزايا الصحية المتقدمة ومزايا تتبع اللياقة البدنية، فإن Huawei Watch 5 تعد من أفضل الخيارات التي يمكنك التفكير فيها، وهي متوافقة مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وهواتف آيفون.