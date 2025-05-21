جوجل تُطلق أداة “Stitch” لتصميم الواجهات البرمجية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2025 إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تُدعى “Stitch”، وهي تتيح للمطورين تحويل أفكار واجهات الاستخدام الأولية إلى تصاميم تطبيقات جاهزة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى تصميم العناصر يدويًا أو برمجتها بنحو منفصل.

وتستند الأداة إلى نموذج Gemini 2.5 Pro، وهي متاحة حاليًا عبر منصة Google Labs التجريبية، وهي تتيح تحويل الأوامر النصية والصور المرجعية إلى واجهات استخدام معقدة متكاملة مع كود الواجهة الأمامية (Front-End).

وتتيح Stitch للمطورين إدخال أوصاف نصية باللغة الإنجليزية تتضمن خصائص التصميم المرغوب، مثل ألوان الواجهة أو تجربة الاستخدام، مع إمكانية تحميل مراجع بصرية مثل الرسومات اليدوية، أو لقطات شاشة لتصاميم أخرى أو نماذج أولية (Wireframes)، لتنتج الأداة تصميمات مرئية متكاملة بناءً على هذه المدخلات.

وذكرت جوجل أن الأداة قادرة على توليد عدة نسخ بديلة من التصميم ذاته، مما يمنح المطورين والمصممين مساحة أكبر لتجربة أنماط وتخطيطات مختلفة بسرعة وسهولة.

وإلى جانب الواجهة، تُنتج Stitch كودًا وظيفيًا للواجهة الأمامية يمكن إدماجه مباشرة في التطبيقات أو تصديره إلى منصة Figma لمواصلة التعديل والتعاون بين المصممين والمطورين، إذ تُعد Figma منصة رائدة في تصميم المنتجات الرقمية.

يُذكر أن ميزة إنتاج الكود تلقائيًا تقترب من وظائف أداة Make UI التي أعلنتها Figma في وقت سابق هذا الشهر، مما يشير إلى أن جوجل تسعى من خلال Stitch إلى الحفاظ على جمهورها من المطورين الذين يستخدمون أدوات Gemini، مع تقديم بديل متكامل لتصميم الواجهات التفاعلية وتطويرها بسرعة وكفاءة.

وتشكل أداة Stitch خطوة جديدة في إدماج الذكاء الاصطناعي في مراحل تطوير واجهات التطبيقات، مما يقلل الفجوة بين المصممين والمطورين، ويختصر الزمن والجهد المطلوبين لإنشاء واجهات متكاملة من الفكرة حتى التنفيذ.