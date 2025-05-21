جوجل تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في Gmail و Docs

كشفت جوجل، خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2025، عن مجموعة كبيرة من المزايا الذكية الجديدة التي ستصل إلى تطبيقات Workspace، مثل البريد الإلكتروني Gmail والمستندات Google Docs ومنصة إنشاء الفيديو Google Vids، مدعومة بإمكانات نماذج Gemini.

مزايا Gmail: ردود ذكية مخصصة وتنظيف البريد الوارد

ومن أبرز التحديثات في Gmail الردود الذكية المخصصة، التي تساعد المستخدمين في كتابة رسائل بريد إلكتروني تتماشى مع السياق ونبرة الحديث، سواء كانت رسمية أو ودية. وتعتمد الميزة على محتوى الرسائل السابقة والمستندات الموجودة في Google Drive لتقديم اقتراحات دقيقة وشخصية، ما يُغني عن البحث اليدوي في البريد والمرفقات.

وأضافت جوجل ميزة جديدة لـ تنظيف البريد الوارد، إذ يمكن لـ Gemini حذف الرسائل غير المهمة أو أرشفتها بناءً على أوامر مخصصة، مثل: “احذف كافة الرسائل غير المقروءة من (جهة محددة) من العام الماضي”.

ومن المنتظر أيضًا وصول ميزة أخرى تسهّل جدولة المواعيد مع جهات خارجية، إذ يساعد Gemini المستخدمين في اقتراح أوقات متاحة لحجز الاجتماعات مع العملاء، ما يُقلل الوقت المستهلك في تنسيق الجداول الزمنية.

وتُخطط جوجل لإطلاق كافة هذه المزايا في Gmail خلال الأشهر القليلة المقبلة.

Google Docs: كتابة دقيقة بالسياق الصحيح

وأما في خدمة المستندات Google Docs، فقد أصبح بالإمكان ربط عروض تقديمية وبيانات وتقارير داخل المستندات، ليعتمد Gemini على هذه المصادر فقط عند تقديم اقتراحات كتابية. وتؤكد جوجل أن هذه الميزة تحافظ على تركيز المساعد في محتوى موثوق وذي صلة بالمستخدم، سواء في ملخصات الأبحاث أو خطط العمل. وقد أصبحت هذه الميزة متاحة ابتداءً من اليوم.

Google Vids: تحويل العروض إلى مقاطع فيديو

وفي ما يخص خدمة إنشاء الفيديو Google Vids، فقد أعلنت جوجل مجموعة من المزايا الجديدة، منها إمكانية تحويل العروض التقديمية من خدمة Google Slides إلى مقاطع فيديو احترافية. ويمكن للمستخدمين كتابة سيناريو، وترك Gemini يتولى توليد الصوت، والمؤثرات، والرسوم المتحركة.

كما قدمت جوجل ميزة “الأفاتار الرقمي”، وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدّم شخصيات افتراضية لتمثيل الشركات التي لا تمتلك فريق تصوير أو متحدثًا رسميًا، إذ يمكن استخدام هذه التقنية لإنتاج مقاطع فيديو تعريفية أو إرشادية بسهولة، ستتوفر هذه الميزة ضمن Google Labs اعتبارًا من الشهر المقبل.

وسيحصل Google Vids كذلك على أداة “تحرير النصوص” التي تزيل تلقائيًا الكلمات الزائدة في الكلام المنطوق، بالإضافة إلى ميزة “توازن الصوت” التي تضبط مستويات الصوت تلقائيًا في كامل الفيديو. ستتوفر ميزة توازن الصوت الشهر المقبل، في حين ستُطرح أداة تحرير النصوص لاحقًا.

مزايا بصرية مدعومة بـ Imagen 4

وستتمكن أدوات Google Workspace من الاستفادة من نموذج الصور الجديد Imagen 4، مما يُتيح للمستخدمين إنشاء صور أكثر تفصيلًا داخل Slides و Vids و Docs، وغيرها.

وتسعى جوجل من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل مهامه الإبداعية والعملية على حد سواء، في ظل منافسة محتدمة مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة والكبرى.