جوجل تطلق “AI Ultra”.. أغلى اشتراك ذكاء اصطناعي من الشركة

أعلنت جوجل إطلاق خطة اشتراك جديدة تحمل اسم “AI Ultra”، تتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها، وذلك مقابل 250 دولارًا شهريًا.

وتُعد هذه أعلى خطة من ناحية المزايا وحدود الاستخدام عبر مجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة التابعة لجوجل، مثل Gemini وأداة البحث والدراسة NotebookLM وأداة الصور Whisk، بالإضافة إلى أداة توليد الفيديو الجديدة Flow.

وتُمكّن خطة “AI Ultra” المشتركين من تجربة وضع التفكير المتقدم الجديد في نموذج Gemini 2.5 Pro، الذي يحمل اسم Deep Think، والمصمم بنحو خاص للتعامل مع المهام المعقدة في الرياضيات والبرمجة. كما توفر الخطة وصولًا مبكرًا إلى Gemini داخل متصفح كروم، مما يسمح بإنجاز المهام، وتلخيص المعلومات مباشرةً من خلال المتصفح بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة أيضًا إمكانية تجربة مشروع Mariner، وهو نموذج بحثي تجريبي من جوجل يمكنه أتمتة ما يصل إلى 10 مهام متزامنة، مثل البحث عن معلومات، وحجز المواعيد، وشراء المنتجات عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون في “AI Ultra” على اشتراك فردي في YouTube Premium، وسعة تخزينية تصل إلى 30 تيرابايت موزعة بين Google Photos ودرايف وGmail. وتتوفر الخطة الجديدة بدءًا من اليوم داخل الولايات المتحدة، مع وعود بطرحها في مزيد من الدول قريبًا.

وحدّثت جوجل خطة الاشتراك السابقة “AI Pro” التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا، إذ أصبحت تتضمن الآن إمكانية الوصول إلى أدوات Flow و Gemini داخل متصفح كروم دون أي رسوم إضافية، وستُطرح هذه الترقية في الولايات المتحدة أولًا قبل أن تتوسع إلى أسواق أخرى.

يُذكر أن جوجل تُقدّم تخفيضًا خاصًا للمشتركين الجدد في خطة “AI Ultra”، لكنها لم توضح بعدُ تفاصيل العرض الترويجي.