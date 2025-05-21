جوجل تطلق منصة Beam للتواصل المرئي الثلاثي الأبعاد

كشفت شركة جوجل رسميًا عن Google Beam، وهي منصة جديدة للتواصل المرئي الثلاثي الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة بنحو خاص لقطاع الأعمال، بهدف تقريب تجارب التواصل من بُعد من التفاعل الواقعي وجهًا لوجه.

وتُعد Beam تطورًا لمبادرة Project Starline، وهو مشروع بحثي أعلنته جوجل لأول مرة عام 2021 يسعى إلى إعادة تعريف مكالمات الفيديو باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لمنح المستخدمين شعورًا بأنهم في المكان نفسه دون الحاجة إلى نظارات أو خوذ الواقع الافتراضي.

وتعتمد Beam على نموذج فيديو حجمي (volumetric) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو يحوّل مقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد إلى عروض ثلاثية الأبعاد واقعية بنحو فوري.

وتُستخدم تقنية العرض بالحقل الضوئي (light field) لتعزيز الإحساس بالحضور، مما يُمكّن المستخدمين من إجراء تواصل بصري، وقراءة الإشارات غير اللفظية الدقيقة، وبالتالي تعزيز التفاهم والثقة كما لو كانوا في اجتماع حقيقي داخل غرفة واحدة.

وتعمل منصة Beam على بنية جوجل السحابية، وتتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة لتوفير أداء موثوق ودرجة عالية من التوافق مع بيئات العمل الحالية. وقد صُممت المنصة لتكون قابلة للتوسع على مستوى المؤسسات الصغيرة والكبيرة، وتدعم تواصلًا آمنًا وعالي الجودة في البيئات التي تعتمد على التفاعلات الشخصية الدقيقة.

ومن المقرر أن تتوفر Beam في وقت لاحق من هذا العام، على أن تبدأ أولى الأجهزة الداعمة للمنصة بالوصول للعملاء عبر شركة HP، وذلك ضمن شراكة بين الطرفين لتسويقها.

وبالتزامن مع إطلاق Beam، أعلنت جوجل ميزة الترجمة الصوتية الفورية ضمن المنصة عبر خدمة Google Meet. وتوفر هذه الميزة ترجمات فورية دقيقة للمحادثات مع الحفاظ على نبرة الصوت، مما يعزز قدرة الفرق في الشركات المتعددة الجنسيات على التواصل بسلاسة.