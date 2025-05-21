جوجل تطلق مشروع Mariner.. وكيل ذكي لتصفح الويب وإنجاز المهام نيابةً عن المستخدم

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 إطلاق مشروعها التجريبي الطموح “Project Mariner”، وهو وكيل ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على تصفح مواقع الإنترنت نيابةً عن المستخدم، مع تحسينات جوهرية في الأداء، وتوسيع الفئة المستفيدة منه.

وأعلنت الشركة أن مشتركي باقة “AI Ultra” الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 250 دولارًا شهريًا، سيحصلون على إمكانية الوصول إلى مشروع Mariner داخل الولايات المتحدة، مع وعود بطرحه قريبًا في المزيد من البلدان، كما ستُدمج قدرات Mariner في واجهات برمجة التطبيقات في Gemini و Vertex، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات ذكية مدعومة بهذا الوكيل.

وكانت جوجل قد كشفت عن المشروع أول مرة في أواخر عام 2024، وعدته آنذاك خطوة إستراتيجية لإعادة تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع الإنترنت؛ إذ يسمح Project Mariner للمستخدمين بإنجاز مهام متعددة — مثل شراء التذاكر أو التسوق عبر الإنترنت — دون الحاجة إلى زيارة أي موقع إلكتروني بأنفسهم، ويتولى الوكيل الذكي هذه العمليات تلقائيًا عبر الإنترنت.

ويأتي مشروع Mariner في منافسة مباشرة مع أدوات مشابهة مثل “Operator” من OpenAI، و”Nova Act” من أمازون، و “Computer Use” من Anthropic، إلا أن هذه الأدوات ما زالت في مراحلها الأولية، وتعاني بطء الأداء والأخطاء المتكررة.

وتقول جوجل إنها استفادت من تعليقات المستخدمين الأوائل لتحسين أداء Mariner، إذ أصبح يعمل الآن عبر أجهزة افتراضية سحابية، مما يتيح تنفيذ ما يصل إلى 10 مهام في الوقت نفسه، دون تعطيل استخدام الجهاز.

ويشكّل هذا التحسين نقلة نوعية مقارنةً بالإصدار السابق الذي كان يتطلب تشغيله داخل متصفح المستخدم، مما كان يعيق التفاعل مع النوافذ الأخرى في أثناء عمله.

ومن المرتقب إدماج مشروع Mariner قريبًا ضمن “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” في تجربة بحث جوجل الجديدة، وذلك في إطار تجريبي أولي. وأكدت جوجل أنها تتعاون مع عدد من المنصات والمواقع الشهيرة لدعم عمل Mariner عبرها بسلاسة.

وعرضت الشركة اليوم نموذجًا أوليًا لتجربة جديدة باسم “Agent Mode”، تجمع بين التصفح الذكي والبحث المتقدم والتكامل مع تطبيقات جوجل الأخرى، وستتوفر قريبًا لمشتركي باقة AI Ultra في أجهزة الحاسوب.

وتستعد جوجل أخيرًا لإطلاق مزايا “وكلاء الذكاء الاصطناعي” التي طال الحديث عنها؛ إذ يُتوقّع أن تغيّر تلك المزايا الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الويب، كما قد تعيد رسم علاقة الشركات بعملائها عبر الإنترنت.