جوجل تطلق مزايا تسوّق ذكية في محرك بحثها

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 مجموعة من المزايا الجديدة الموجهة للمتسوقين عبر الإنترنت، وهي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها لوحة عرض مرئية مدمجة في وضع الذكاء الاصطناعي الجديد “AI Mode” في البحث، وإشعارات مخصصة لتتبع الأسعار مع خاصية الشراء الآلي، بالإضافة إلى إمكانية تجربة الملابس افتراضيًا بنحو متطور.

وضمن وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل، بات بإمكان المستخدمين مشاهدة صور المنتجات، ونصائح موجهة تعتمد على تحليل دقيق لبيانات المنتجات وتفضيلات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، عند البحث عن “حقيبة سفر”، ستعرض نتائج البحث لوحة مرئية تضم منتجات تناسب ذوق المستخدم، مع إمكانية تصفحها بسهولة.

وإذا قرر المستخدم تضييق نطاق البحث عبر استعلام أكثر تحديدًا، سوف يشغّل الذكاء الاصطناعي عدة استعلامات متوازية — وهي تقنية تطلق عليها جوجل “الانتشار الاستعلامي” — لتحديد الخيارات المثالية.

وكلما أضاف المستخدم عوامل تصفية جديدة، تتجدد اللوحة المرئية تلقائيًا لتعرض خيارات مناسبة، وستبدأ هذه المزايا بالوصول إلى المستخدمين في الولايات المتحدة أولًا خلال الأشهر المقبلة.

تتبع الأسعار والشراء التلقائي

وتستعد جوجل كذلك لإطلاق ميزة ذكية لتتبع الأسعار تتكامل مع خاصية “الشراء بالوكالة Agentic Checkout”، إذ سيتمكن المستخدمون قريبًا من النقر على زر “تتبع السعر” في أي منتج، وتحديد المواصفات والسعر المرغوب فيه. وعندما ينخفض السعر إلى الحد المطلوب، ترسل جوجل إشعارًا للمستخدم، ويمكنه حينها اختيار “اشترِ نيابة عني”، ليتولى النظام إتمام عملية الشراء باستخدام بيانات Google Pay دون الحاجة إلى زيارة موقع التسوق.

تجربة ارتداء افتراضية شخصية

وفي خطوة متقدمة، طرحت جوجل نسخة جديدة من ميزة “التجربة الافتراضية للملابس”، تتيح للمستخدمين تجربة الملابس على صورهم الشخصية وليس فقط على نماذج جاهزة. وللقيام بذلك، يُطلب من المستخدم رفع صورة كاملة واضحة لنفسه في إضاءة جيدة، وهو يرتدي ملابس ضيقة لتحديد معالم الجسم.

وتستخدم جوجل نموذجًا جديدًا قائمًا على تقنيات “الانتشار diffusion” لتحليل شكل الجسم وتفاعل الأقمشة المختلفة معه. وبدءًا من اليوم، ستظهر للمستخدمين في الولايات المتحدة أيقونة “جرّبها افتراضيًا” بجانب قوائم الملابس، مثل القمصان والسراويل والفساتين، كما يمكن مشاركة المظهر مع الأصدقاء أو استكشاف منتجات مشابهة للشراء.

يُذكر أن منصات ذكاء اصطناعي أخرى مثل ChatGPT و Perplexity أضافت أيضًا أدوات تسوّق في الأشهر الأخيرة في سباق تقني جديد في هذا المجال.