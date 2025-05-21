جوجل تضيف ميزة ميزة الملخصات المرئية إلى NotebookLM

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأداة البحث وتدوين الملاحظات NotebookLM، تُدعى “الملخصات المرئية Video Overviews”، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تعليمية وملخصات مرئية استنادًا إلى الملفات والصور التي يرفعونها.

ووفقًا لجوجل، فإن هذه الميزة تمكن المستخدمين من تحويل مصادر الدراسة والبحث الخاصة بهم إلى مقاطع فيديو مخصّصة تتضمن أصواتًا طبيعية تشرح النقاط الرئيسية، بالإضافة إلى رسومات وصور وعناصر بصرية داعمة.

وقد استُخدمت تلك التقنية في توليد مقاطع فيديو مُلخّصة لعروض مؤتمر جوجل الأخير Google I/O 2025، وقد بلغت مدّة كل منها نحو 9 دقائق.

وقدّمت جوجل عرضًا توضيحيًا لميزة الملخصات المرئية من خلال توليد مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يلخّص رحلة ميدانية إلى إحدى الحدائق الوطنية في كاليفورنيا، كما أنشأت جوجل دفتر ملاحظات جديدًا مخصصًا لمؤتمر Google I/O 2025، يتضمن روابط لمدونات رسمية، ومقاطع يوتيوب، وبيانات صحفية اعتمادًا على أداة NotebookLM.

وتوفر خدمة NotebookLM أدوات متعددة مثل تحويل الموضوعات إلى خرائط ذهنية، وتقديم ملخصات مكتوبة، وتوليد ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي، وأكّدت جوجل أن ميزة Video Overviews ستكون متاحة قريبًا للمستخدمين باللغة الإنجليزية.

وفي تحديث منفصل، أصبح بإمكان المستخدمين الآن التحكم في طول المدة الزمنية لميزة الملخصات الصوتية (Audio Overviews) في أداة NotebookLM. إذ يمكن الاختيار بين 3 إعدادات؛ الملخص القصير (نحو 5 دقائق)، والملخص الطويل (نحو 20 دقيقة)، والملخص الافتراضي (نحو 10 دقائق). وتقول جوجل إن هذا يتيح للمستخدمين تخصيص التفاصيل التي يرغبون فيها حسب الحاجة.

يُذكر أن NotebookLM أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تحليل مصادر متعددة خاصة بالمستخدمين، مثل الملفات المرفوعة، ومقاطع يوتيوب، والروابط، والتسجيلات الصوتية.

وتعتمد الأداة بنحو أساسي على المعلومات والمصادر التي يقدمها المستخدم، مما يحدّ احتمالية ظهور أخطاء أو معلومات غير دقيقة. وقد توسع دعم NotebookLM حديثًا بإطلاق تطبيق لنظامي أندرويد و iOS، إلى جانب إتاحتها عبر الويب منذ إطلاقها.

وأضافت جوجل حديثًا إمكانية البحث عبر الإنترنت مباشرةً من داخل NotebookLM، إلى جانب توسيع دعم ميزة “الملخصات الصوتية” لتشمل أكثر من 50 لغة، منها اللغة العربية.