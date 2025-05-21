جوجل تدمج مساعد Gemini الذكي في متصفح كروم

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2025 إدماج مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gemini داخل متصفح “كروم”، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التصفح من خلال تقديم معلومات مبسطة وتفاعلية بنحو مباشر.

وذكرت الشركة في منشور رسمي أن Gemini سيتيح في مرحلته الأولى تبسيط المعلومات المعقدة في أي صفحة ويب يزورها المستخدم، إلى جانب إمكانية تلخيص المحتوى، مع خطة لتطوير المساعد لاحقًا ليعمل عبر عدة تبويبات، بل وتمكينه من تصفح المواقع بدلًا من المستخدم.

وخلال جلسة استعراض تجريبية، أوضحت شارمين دي سيلفا، مديرة إدارة المنتجات في فريق كروم، أن Gemini سيظهر في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح عبر أيقونة على شكل “وميض”، وعند الضغط عليها، تُفتح نافذة حوارية عائمة يمكن تحريكها وتغيير حجمها.

وفي أحد الأمثلة، استعرض Gemini مواصفات وسادة نوم من موقع تسوّق، ثم أجاب عن سؤال حول مدى ملاءمتها للتخييم في ولاية محددة، مستعينًا بالمعلومات من الصفحة نفسها، ومصادر إضافية من الويب. كما أجرى مقارنة بين وسادتي نوم من موقعين مختلفين، مستعرضًا النتيجة في جدول تفصيلي.

وسيبدأ Gemini بدعم التفاعل عبر تبويبين فقط، على أن توسع جوجل قدراته لاحقًا خلال هذا العام للعمل عبر عدة تبويبات بنحو متزامن.

وكشفت جوجل أيضًا عن ميزة مستقبلية، وهي قدرة Gemini على تصفح المواقع نيابةً عن المستخدم. وفي عرض آخر، طُلب من Gemini الانتقال مباشرةً إلى قسم المكوّنات في وصفة طعام، فاستجاب على الفور، كما قدّم تحويلات دقيقة للوحدات، مثل تحويل “أكواب السكر” إلى “جرامات”.

وستطرح جوجل Gemini في كروم بدءًا من الأسبوع الجاري بنسخة تجريبية في نظامي ويندوز وماك، وذلك للمستخدمين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ويستخدمون اللغة الإنجليزية، من خلال القنوات التجريبية Chrome Beta و Canary و Dev، أو من خلال الاشتراك في باقتي Google AI Pro و AI Ultra.

وأما فيما يتعلق بدعم نسخة الهاتف المحمول، فقد أوضحت باريسا تبريز، نائبة الرئيس والمديرة العامة لمتصفح كروم، أن الأمر ما زال قيد الدراسة، إذ تركز الشركة حاليًا على تحسين تجربة Gemini في الحواسيب.