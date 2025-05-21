إطلاق حاضنة “CODE AI” لدعم نمو الشركات السعودية الناشئة في الذكاء الاصطناعي

في خطوة نوعية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد للابتكار، أطلق مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حاضنة متخصصة تحمل اسم (CODE AI) لدعم نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الحاضنة إلى ترسيخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

هدف إستراتيجي ومنظومة دعم متكاملة لـ 20 شركة ناشئة:

يشارك في برنامج هذه الحاضنة في نسخته الأولى 20 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ويهدف البرنامج إلى تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم الرائدة إلى حلول تقنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، توفر الحاضنة منظومة متكاملة تشمل:

الإرشاد والتوجيه لتوجيه الشركات في مسارها التطويري.

الموارد التقنية المتقدمة لتزويدهم بالأدوات اللازمة للابتكار.

الدعم المالي اللازم لتغطية جوانب أساسية من عملياتهم.

الشراكات الإستراتيجية ضمن بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال لفتح آفاق التعاون والنمو.

بمشاركة 20 شركة ناشئة، تنطلق حاضنة الذكاء الاصطناعي #CODEAI في معامل #كود بجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة لتمكين الشركات الناشئة السعودية من استخدام الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول رقمية تُسهم في نمو الاقتصاد الرقمي pic.twitter.com/Yi1yUEAW02 — مركز ريادة الأعمال الرقمية #كود (@CODE_MCIT) May 20, 2025

أهداف الحاضنة:

تسعى الحاضنة إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المهمة، وأبرزها:

تمكين الابتكار والتقنيات الحديثة في مجال ريادة الأعمال المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.

سد الفجوات التقنية من خلال تشجيع تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات القائمة.

تحفيز المزيد من الرواد والمبتكرين في قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة، لتعزيز المنظومة الوطنية.

ويستهدف البرنامج المهتمين بالتقنيات الناشئة، وأصحاب الخبرات التقنية، وصناع القرار في القطاع، مقدمًا لهم مجموعة من الامتيازات التي تسهم في صقل مهاراتهم ودعم مشاريعهم.

برنامج مكثف ومزايا استثنائية لدعم النمو:

يمتد البرنامج على مدى أربعة أشهر، ويتميز بكونه مكثفًا وشاملًا، ويتضمن البرنامج أكثر من 30 جلسة تدريبية وإرشادية، بمشاركة خبرات عالية لأكثر من 15 مرشدًا وخبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وتشمل الامتيازات التي يقدمها البرنامج للمشاركين:

التدريب والتطوير لرفع مستوى القدرات التقنية والإدارية.

الدعم المالي من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP).

الإرشاد والمحفزات الرقمية لتوجيه الشركات وتوفير الأدوات اللازمة.

ربط المشاركين بمنظومة الابتكار لتعزيز فرص التشبيك والتعاون.

توفير مساحات مكتبية لدعم بيئة العمل المنتجة.

ضمن فعاليات اطلاق حاضنة الذكاء الاصطناعي #CODEAI جلسة حوارية ملهمة ناقشوا خلالها كيف تتحول الفكرة إلى شركة ناشئة ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومابين بناء الفريق وتحديات البيانات والاستدامة وطرح المتحدثين تجاربهم ونصائحهم وأبرز ماتعلموه من رحلتهم الريادية. pic.twitter.com/AhZuG1jZjs — مركز ريادة الأعمال الرقمية #كود (@CODE_MCIT) May 20, 2025

ويأتي إطلاق هذه الحاضنة نتيجة لشراكات إستراتيجية قوية تضم نخبة من الجهات الرائدة في القطاع التقني في المملكة، وتشمل: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، وشركة سامبا نوفا، ومنجم تطوير الأعمال (BIM Ventures).

وتضمن هذه الشراكات توفير بيئة داعمة ومتكاملة للشركات الناشئة، مما يعزز من فرص نجاحها ويسرع من مساهمتها في الاقتصاد الرقمي الوطني.

وتؤكد هذه المبادرة الطموحة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بالاستثمار في العقول الشابة والشركات الناشئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للتنمية، فمن خلال هذه الحاضنة، ترسم المملكة ملامح مستقبلها الرقمي، مؤكدة سعيها إلى أن تكون مركزًا عالميًا رائدًا في الابتكار التقني، ووجهة مفضلة للمواهب ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.