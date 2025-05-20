MateBook Fold.. هواوي تكشف عن أول حاسوب قابل للطي في العالم

كشفت شركة هواوي رسميًا عن أول حاسوب محمول قابل للطي في العالم يحمل اسم MateBook Fold Ultimate Design، لتكون بذلك أول شركة تُدخل مفهوم الشاشات القابلة للطي إلى فئة الحواسيب المحمولة، مع تقديم شاشة عالية الدقة ومزايا تقنية متقدمة.

ويأتي الجهاز الجديد بوزن قدره 1.16 كيلوجرام، وسُمك لا يتجاوز 7.3 ملم عند فتحه بالكامل، ويعتمد على شاشة OLED مزدوجة الطبقة، وهي تُعد الأولى من نوعها عالميًا، مع سطوعٍ أقصى يبلغ 1600 شمعة في وضع HDR، كما يُعد الجهاز أول حاسوب يستخدم تقنية LTPO بمعدل تحديث متغير للشاشة، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة.

ويبلغ قياس الشاشة عند فتحها 18 إنشًا، وهي بدقة قدرها 3.3K، وتدعم معيار HDR Vivid، مع تغطية كاملة لطيف الألوان P3، وتعزز هواوي مقاومة الشاشة الصدمات باستخدام ثلاث طبقات من ألياف الكربون، مما يرفع تحملها الصدمات بنحو ثلاثة أضعاف.

ولتوفير تجربة طي موثوقة، زوّدت هواوي الحاسوب بمفصل كبير طوله 285 ملم، مما يمنحه عزم طي أعلى بنسبة قدرها 400%، وقدرة تحمل مضاعفة. ويتميز المفصل بهيكل ثلاثي المراحل يتيح فتحًا وإغلاقًا انسيابيًا، مع الحفاظ على الاستقرار في زوايا تتراوح بين 30 و 150 درجة.

ولتعزيز التبريد، أدمجت هواوي في الجهاز مروحتين مزدوجتين من الألمنيوم الماسي، إلى جانب مشتت حراري فائق النحافة بتقنية VC.

ويعمل MateBook Fold بنظام HarmonyOS، مع دعم كامل لمنظومة هواوي المتكاملة من الملحقات والبرمجيات، ومنها أدوات التطوير المخصصة للمبرمجين، بالإضافة إلى برامج WPS Office المكتبية، ومزايا ذكية مأخوذة من الهواتف والأجهزة اللوحية.

وتطرح هواوي Huawei MateBook Fold بسعر يبدأ من نحو 3350 دولارًا أمريكيًا للنسخة التي تحتوي على 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وتيرابايت من السعة التخزينية.