متصفح جوجل كروم يتيح تغيير كلمات المرور الضعيفة تلقائيًا

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 ميزة جديدة في “مدير كلمات المرور” في متصفح “كروم Chrome” تتيح للمستخدمين تغيير كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة تلقائيًا، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي في بعض المواقع المدعومة.

وذكرت الشركة في منشور رسمي أن متصفح كروم سوف يكتشف كلمات المرور المخترقة أو الضعيفة في أثناء تسجيل الدخول، ثم يعرض على المستخدم خيار إصلاحها تلقائيًا. وفي حال تفعيل هذا الخيار، يستطيع المتصفح إنشاء كلمة مرور قوية جديدة، وتحديثها مباشرة في الموقع المعني.

وقالت باريسا تبريز، نائبة الرئيس والمديرة العامة لمتصفح كروم: “نحن نعلم أن تغيير كلمات المرور المُهدّدة أمر مزعج، ولذلك فإن تقديم خيار التغيير التلقائي يُعد انتصارًا على صعيدي الأمان وسهولة الاستخدام”، مشددةً على أن المستخدم يظل في موقع التحكم الكامل، إذ لن يجري المتصفح أي تغيير لأي كلمة مرور دون موافقته الأولية.

وتسعى جوجل من خلال هذا الإعلان إلى تشجيع المطورين على تهيئة مواقعهم وتطبيقاتهم لدعم هذه الميزة، قبل إطلاقها الرسمي في وقت لاحق من هذا العام. ويعتمد نجاح هذه الميزة بنحو كبير على تعاون المطورين، إذ يتطلب الأمر منهم تهيئة مواقعهم للسماح لمتصفح كروم بتنفيذ عملية تغيير كلمة المرور نيابةً عن المستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير كلمات المرور في متصفح جوجل كروم يوفّر بالفعل تنبيهات بشأن كلمات المرور الضعيفة أو المُعرضة للخطر، لكن الميزة الجديدة تشكّل نقلة نوعية في التعامل معها بنحو تلقائي وآمن.