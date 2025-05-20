جوجل تكشف عن نموذج توليد الصور Imagen 4 بقدرات مُحسّنة

أزاحت جوجل الستار عن نموذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي الجديد Imagen 4، مؤكدةً أنه يقدّم جودة “مذهلة” وتفوقًا ملحوظًا في عرض النصوص داخل الصور، وهي مشكلة طالما واجهتها النماذج السابقة.

وقال إيلي كولينز، نائب رئيس المنتجات في جوجل ديب مايند DeepMind، في منشور رسمي للشركة: “إن Imagen 4 يجمع بين السرعة والدقة لإنتاج صور فائقة الجودة، ويتميّز بوضوح لافت في أدق التفاصيل، مثل الأقمشة المعقدة وقطرات الماء وفراء الحيوانات، كما يُتقن الأنماط الواقعية والتجريدية على حد سواء”.

وأظهرت الصور التجريبية التي نشرتها جوجل مستوى عاليًا من الواقعية، منها صورة لحوت يقفز من الماء وأخرى لحرْباء بألوان دقيقة، لكن التحسين الأبرز في هذا الإصدار يكمن في القدرة على كتابة النصوص داخل الصور بوضوح ودقة، وهو ما يفتح الباب أمام استخدامه في تصميم البطاقات والملصقات والقصص المصوّرة، وهي تحسينات تشبه ما قدمته OpenAI حديثًا في نماذجها.

وذكرت جوجل أن النصوص داخل الأمثلة التجريبية بدت مقروءة بوضوح، حتى في الخطوط الصغيرة، مثل تلك المستخدمة في طابع بريدي مصمم داخل الصورة. ومع ذلك، يبقى الأداء الفعلي للنموذج مرهونًا بتجربة المستخدمين.

وتتيح جوجل نموذج Imagen 4 ابتداءً من 20 مايو عبر تطبيق Gemini، ومنصة Whisk، وVertex AI، كما سيتوفر ضمن تطبيقات Workspace المختلفة، مثل Slides و Docs و Vids وغيرها.

وتخطط جوجل لإطلاق إصدار سريع من النموذج نفسه “قريبًا”، مع وعد بأن يكون أسرع بنحو 10 أضعاف من Imagen 3.