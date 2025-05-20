جوجل تكشف عن أداة “Flow” لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2025 أداة جديدة مخصصة لصناعة الفيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم Flow، وهي مصممة لتبسيط إنشاء مقاطع قصيرة باستخدام نماذجها الحديثة، ومنها نموذج Veo 3 لتوليد الفيديو، ونموذج الصور المُحسّن Imagen 4.

وتتيح أداة Flow للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مدتها 8 ثوانٍ بالاعتماد على تعليمات نصية (text-to-video) أو باستخدام صور مرجعية إلى جانب النص، بهدف توجيه النموذج نحو النتيجة المرغوبة.

وتوفر Flow أدوات لتجميع المشاهد وربط المقاطع معًا بطريقة سلسة، مما يجعلها أقرب إلى تطبيق لتحرير الفيديو، لكنه موجّه بنحو خاص لإنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت جوجل خلال جلسة تعريفية مقاطع تجريبية تُبرز قدرات Flow، ومنها مشهد بتقنية الرسوم المتحركة يبدأ من شاشة تلفاز، ثم تنتقل “الكاميرا” تدريجيًا للخارج لتكشف عن الغرفة التي وُضع فيها الجهاز، قبل أن تُحلّق عبر النافذة نحو مشهد خارجي.

وصرّح توماس إيليجيتش، مدير المنتجات في جوجل لابز، بأن الأداة تهدف إلى مساعدة المبدعين على تجسيد أفكارهم بسرعة، لا إلى إنتاج أفلام طويلة.

وفي السياق نفسه، كشفت جوجل عن الجيل الثالث من نموذج Veo، الذي يتميز بجودة أعلى وقدرة محسّنة على فهم التعليمات الطويلة وتسلسل الأحداث، فضلًا عن إمكانية توليد مقاطع صوتية وحوارية مدمجة مع الفيديو. وأما الإصدار الثاني Veo 2، فسوف يحصل على أدوات تحكم في الكاميرا، وميزة إزالة العناصر غير المرغوبة من المشهد.

وفيما يتعلق بنموذج الصور الجديد Imagen 4، فقد بات قادرًا على إنتاج صور بجودة أفضل، وتصديرها بعدة تنسيقات، كما أصبح أدق في كتابة النصوص الحقيقية داخل الصور، متفاديًا التشوهات المعتادة في النماذج السابقة.

وتتوفر أداة Flow ابتداءً من اليوم في الولايات المتحدة للمشتركين في باقتي Google AI Pro و Google AI Ultra. وتتيح الباقة الأولى 100 عملية توليد شهريًا، في حين تمنح الباقة الثانية إمكانية الوصول المبكر إلى نموذج Veo 3 مع دعم إنتاج الصوت الأصلي في الفيديو.