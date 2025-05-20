جوجل تطلق رسميًا تطبيق NotebookLM مجانًا

أطلقت جوجل رسميًا تطبيقها المُنتظر NotebookLM عبر متجري جوجل بلاي وآب ستور قبل ساعات من موعد الإطلاق المقرر بالتزامن مع فعاليات مؤتمر Google I/O 2025.

ويمكن تحميل تطبيق NotebookLM مجانًا لأجهزة أندرويد بالإضافة إلى أجهزة آيباد وآيفون، والاستمتاع بكافة المزايا المتاحة عبر نسخة الويب من الخدمة.

ويُعد هذا أول ظهور لخدمة NotebookLM خارج متصفح الويب، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تحميل التطبيق مباشرةً في هواتفهم الذكية، والاستفادة من مزاياه التي تشمل توليد ملخصات صوتية لمحتوى المستندات، وهو خيار مثالي لمن لا يملكون وقتًا كافيًا للقراءة.

ويدعم التطبيق تحميل ملفات PDF، ومستندات Google Docs، والعروض التقديمية من Google Slides، وروابط المواقع الإلكترونية، ومقاطع يوتيوب العامة، ويمكنه تلخيص المحتوى، وتوليد الأسئلة، والرد على استفسارات حول الملفات والمصادر الخاصة بالمستخدم، فضلًا عن إنشاء “بودكاست” بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للتطبيق العمل في الخلفية، ويدعم التشغيل دون اتصال بالإنترنت، ويبدأ الاستخدام عبر صفحة “ابدأ الآن” التي تشرح المزايا في ثلاث شرائح تعريفية. بعد ذلك، يُتاح للمستخدم رفع المحتوى من مصادر متعددة من خلال زر “+ إنشاء جديد”.

ويضم التطبيق ثلاث تبويبات رئيسية: المصادر، والمحادثة، والاستديو، إذ يمكن طرح الأسئلة في تبويب “المحادثة”، وإضافة المصادر أو إزالتها من تبويب “المصادر”، في حين يمكن إنشاء “بودكاست” صوتي خلال دقائق، دون الحاجة إلى إبقاء التطبيق مفتوحًا، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي عبر تبويب “الاستديو”.

ويتضمن المشغل الصوتي للبودكاست أدوات تحكم كاملة مثل التقديم والتأخير، والتشغيل والإيقاف المؤقت، والمشاركة، وتعديل السرعة، وغيرها، كما أن الصوت الناتج يبدو طبيعيًا إلى حدٍّ كبير، وليس آليًا. ومن المنتظر أن تستعرض جوجل مزايا التطبيق بنحو مفصل خلال فعاليات مؤتمر I/O 2025.