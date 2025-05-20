جوجل تضيف ميزة الدبلجة الصوتية الفورية إلى Meet

أعلنت جوجل خلال مؤتمرها السنوي I/O 2025 ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لمستخدمي خدمة الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت Google Meet الحصول على ترجمة صوتية فورية، مما يسهل التواصل بين المستخدمين ذوي اللغات المختلفة في الاجتماعات والمكالمات.

وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج Gemini لتقديم ترجمة صوتية تحاكي صوت المتحدث الأصلي ونبرته وتعبيراته، لتبدو كأنها صادرة عنه مباشرة. وفي العرض التوضيحي الذي قدمته جوجل، ظهر مستخدم يتحدث الإنجليزية في أثناء مكالمة مع مستخدم آخر يتحدث الإسبانية، وبمجرد تفعيل ميزة الترجمة، بدأت خدمة Meet دبلجة الحديث تلقائيًا إلى الإنجليزية مع الحفاظ على تفاصيل الصوت الأصلية.

وتُعد هذه الخطوة منافسة مباشرة لميزة مماثلة أعلنتها مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام لمنصة Teams، مما يعكس السباق المتزايد بين الشركتين في مجال تحسين أدوات العمل التعاوني.

وفي المرحلة الحالية، تدعم الميزة الترجمة بين الإنجليزية والإسبانية فقط، لكن جوجل تخطط لإضافة دعم كلٍ من الإيطالية والألمانية والبرتغالية خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لما أعلنته خلال المؤتمر.

وبدأ طرح الميزة تدريجيًا لمشتركي الخدمة، ومن المنتظر وصولها إلى المؤسسات والشركات في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الميزة الجديدة تأثيرًا كبيرًا في طريقة عمل الفرق المتعددة الجنسيات والشركات ذات الانتشار العالمي، إذ ستسهم في إزالة أحد أكبر العوائق أمام التواصل الفعّال، وهو اختلاف اللغة، كما ستسمح للجميع من مختلف الخلفيات اللغوية بالمشاركة بثقة أكبر في النقاشات واتخاذ القرارات.