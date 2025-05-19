هواوي تطلق MateBook Pro.. أول حاسوب محمول يعمل بنظام HarmonyOS

بدأت هواوي رسميًا إطلاق أول حاسوب محمول يعمل بنظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS، وهو جهاز MateBook Pro الجديد.

ويشكّل هذا الإعلان خطوة جريئة من الشركة الصينية نحو التخلي عن نظام ويندوز، في محاولة لتوسيع منظومتها البرمجية المستقلة. ويُعد MateBook Pro أول حاسوب شخصي يأتي مزودًا بنظام HarmonyOS 5.0، ويمتاز بخصائص ذكية وقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة.

ويأتي MateBook Pro بهيكل فائق النحافة يزن 970 جرامًا فقط، ويُطرح بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والأبيض والأسود.

ويحمل الحاسوب شاشة OLED قياسها 14.2 إنشًا، من نوع Cloud Clear Soft Light، تدعم خاصية تقليل الانعكاس لتوفير رؤية أكثر راحة تحت الضوء المباشر. وتغطي الشاشة مساحة قدرها 93% مع حافات نحيفة، بدقة قدرها 3120 × 2080 بكسلًا، وسطوع أقصى يبلغ 1000 شمعة، مع دعم لنطاقي sRGB و P3 للألوان، وزاوية رؤية تبلغ 178 درجة.

ويدعم MateBook Pro خيارين للذاكرة العشوائية، وهما 24 أو 32 جيجابايت، مع ثلاث سعات تخزين داخلية، وهي 512 جيجابايت وتيرابايت و2 تيرابايت. ويدعم الجهاز شبكات الواي فاي المزدوجة النطاق (2.4GHz و 5GHz)، والبلوتوث 5.2، ومنفذ USB-C بمعيار USB 3.2 Gen 1، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ولوحة لمس كبيرة، وزر طاقة مدمج بمستشعر بصمة.

ويعمل الجهاز ببطارية سعتها 70 واطًا/ الساعة، وهي تتيح تشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 10 ساعات، مع دعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge بقوة قدرها 140 واطًا، إلى جانب الشحن العكسي بقوة قدرها 66 واطًا.

ويعمل الحاسوب بنظام HarmonyOS 5، ويقدم تجربة سلسة، إذ يعمل الجهاز فورًا عند التشغيل، دون أي تأخير. وحدثت هواوي تطبيق الذكاء الاصطناعي Celia AI ليشمل مزايا إدارة المستندات والتقارير الأسبوعية، مع ميزة ذكية لتذكير المستخدم بمواعيد الاجتماعات واستخلاص النقاط الرئيسية.

ويوفر الجهاز ميزة التنسيق بين الأجهزة عبر “توافق العين واليد”، مما يتيح للمستخدم متابعة التطبيقات أو الاجتماعات من الهاتف والحاسوب، والتنقل بينهما دون انقطاع.

وبدأت هواوي إتاحة جهازها المحمول الجديد MateBook Pro بنظام HarmonyOS 5 في الصين بسعر يبدأ من 1100 دولارٍ أمريكي.

ويُعد MateBook Pro خطوة مهمة في سعي هواوي إلى توسيع نظام HarmonyOS خارج نطاق الهواتف الذكية، وتقديم بديل فعّال لأنظمة التشغيل التقليدية في سوق الحواسيب المحمولة.