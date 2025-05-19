مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 Edge و Galaxy S25 Ultra

أضافت سامسونج هاتفًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها الرائدة لهذا العام Galaxy S25، وهو هاتف Galaxy S25 Edge الذي يشترك مع باقي الهواتف في السلسلة بقوة الأداء والكاميرات الاحترافية، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ولكن ما يميزه عن باقي الهواتف في السلسلة تصميمه النحيف ووزنه الخفيف، فهو أنحف هاتف تطلقه سامسونج حتى الآن، ويُعدّ جذابًا لمحبي الأجهزة الكبيرة الحجم ولكنهم يبحثون عن هاتف خفيف الوزن يسهل حمله واستخدامه لمدة طويلة.

في هذا المقال سنقارن بين الهاتف الجديد والطراز الأكبر في السلسلة وهو Galaxy S25 Ultra، لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، ومساعدتك في تحديد الطراز المناسب لك إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد جديد من سلسلة سامسونج Galaxy S25.

التصميم

يأتي Galaxy S25 Edge بتصميم مميز يجمع بين الرقة والصلابة؛ إذ يبلغ سمكه 5.8 مم فقط، مما يجعله أنحف هاتف ذكي أنتجته سامسونج حتى الآن. ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم يمنحه مظهرًا فخمًا مع حماية فائقة ضد الصدمات، كما تأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Ceramic 2، وأما الجهة الخلفية فهي محمية بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2. ويزن الهاتف 163 جرامًا، ويُعدّ مثاليًا للحمل بيد واحدة أو الاستخدام لمدة طويلة.

وأما Galaxy S25 Ultra فيأتي في هيكل كبير وأثقل بكثير من طراز Edge؛ إذ يزن 218 جرامًا. كما يأتي مع قلم S Pen الذكي ويمتاز الهاتف بالمتانة العالية بفضل إطاره المصنوع من التيتانيوم والطبقة الزجاجية من نوع Gorilla Glass Armor 2 التي تغطي الجهة الأمامية والتي تمتاز بقدرتها على مقاومة الخدوش والصدمات بكفاءة عالية.

الشاشة

يضم Galaxy S25 Edge شاشة من نوع LTPO AMOLED 2X، ويبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440× 3120 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما شاشة Galaxy S25 Ultra فهي من نوع Dynamic AMOLED 2X، ويبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع؛ مما يجعلها واضحة تحت أشعة الشمس. وتدعم الشاشة تقنية LTPO 4.0 لتقديم معدل تحديث متغير من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا، حسب المحتوى المعروض؛ مما يعزز توفير طاقة البطارية.

ومن المزايا الأخرى التي تتمتع بها شاشة Galaxy S25 Ultra وجود طبقة مضادة للانعكاس، تقلل الانعكاسات بنسبة عالية لتحسين الرؤية في البيئات الساطعة.

الأداء والمعالج

يعمل كلا الهاتفين بإصدارات خاصة من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم الذي يقدم أداءً استثنائيًا في جميع المهام، من تشغيل التطبيقات اليومية إلى الألعاب الكثيفة، وتعدد المهام.

اختارت سامسونج إصدارًا خاصًا من معالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite يضم سبع نويات لهاتف S25 Edge، وأما الإصدار الذي يعمل به هاتف S25 Ultra فهو ثماني النوى؛ مما يُحدث فرقًا بسيطًا في قوة الأداء؛ إذ يتفوق طراز ألترا على طراز Edge قليلًا في معالجة المهام الثقيلة.

كلا الهاتفين يعملان بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 الجديدة من سامسونج، ويدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) مثل الترجمة الفورية للمكالمات، وتلخيص النصوص، وتحرير الصور.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلية، يأتي S25 Edge مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت. وأما S25 Ultra، فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد.

الكاميرا

يتفوق Galaxy S25 Ultra في مجال التصوير؛ إذ يقدم أداءً استثنائيًا يتفوق به على باقي الهواتف في السلسلة بفضل الكاميرا الخلفية الرباعية العدسات، التي تتضمن عدسة رئيسية بدقة تبلغ 200 ميجابكسل تدعم تقنيات تصوير متقدمة، وتلتقط صورًا احترافية وعالية الجودة والوضوح حتى في الإضاءة المنخفضة. كما يدعم الهاتف تقريبًا بصريًا حتى 10× وتكبيرًا رقميًا حتى 100× دون فقدان التفاصيل، فهو يحتوي على عدستين مقربتين الأولى بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، ويضم أيضًا عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

في المقابل، يقدم Galaxy S25 Edge تجربة تصوير عالية الجودة لكن أقل جودة من طراز ألترا، فهو مزود بكاميرا خلفية ثنائية العدسات تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 200 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وهذه العدسات كافية لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، لكنها تفتقر إلى قدرات التقريب الموجودة في Ultra.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy S25 Edge على بطارية بسعة تبلغ 3900 ميلي أمبير في الساعة وهي أصغر بكثير من بطارية طراز Ultra بسبب تصميم S25 Edge النحيف، ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

وأما Galaxy S25 Ultra، فيحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة تدوم ليومين في الاستخدام المعتدل، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحن البطارية إلى نسبة تبلغ 65% خلال 30 دقيقة فقط. ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط؛ مما يسمح باستخدامه لشحن سماعات Galaxy Buds أو الساعات الذكية.

السعر

يُباع هاتف Galaxy S25 Edge بسعر قدره 4299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. وأما هاتف Galaxy S25 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 5099 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

إذا كنت تفضل هاتفًا نحيفًا وخفيف الوزن، ومناسبًا للاستعمال اليومي الخفيف إلى المتوسط، فإن Galaxy S25 Edge هو الهاتف المناسب لك. وأما إذا كنت من عشاق التصوير، واللعب بألعاب الفيديو، أو تستخدم تطبيقات ثقيلة يوميًا، أو تحتاج إلى مزايا تعزز الإنتاجية مثل قلم S Pen، فإن Galaxy S25 Ultra هو الهاتف المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S25 Edge و Galaxy S25 Ultra:

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Ultra المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، يضم سبع نويات ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 163 جرامًا. 218 جرامًا. السعر 4299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. يبدأ من 5099 درهمًا إماراتيًا.