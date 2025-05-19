مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Edge 60 Pro الجديد

يقدم هاتف موتورولا Edge 60 Pro الجديد مزيجًا مثاليًا من التصميم الأنيق، والأداء القوي، والكاميرات المتقدمة، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي ويحتوي على بطارية كبيرة تمتاز بالعمر الطويل؛ مما يجعله من أبرز هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

ولتتعرف مواصفات الهاتف وأبرز مزاياه، سنقدم في هذا المقال مراجعة شاملة لهاتف Edge 60 Pro الجديد من موتورولا:

التصميم

يتميز هاتف Motorola Edge 60 Pro بتصميم أنيق وعصري، مع شاشة منحنية وهيكل نحيف بسمك يبلغ 8.2 ملم، ووزن قدره 186 جرامًا. ويدعم الهاتف معيار IP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى توافقه مع معيار MIL-STD-810H؛ مما يجعله مقاومًا للظروف البيئية القاسية.

تأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 7i)، وأما الجهة الخلفية فهي مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأزرق (Dazzling Blue)، والأخضر (Pantone Shadow) والبنفسجي (Sparkling Grape).

الشاشة

يضم هاتف موتورولا Edge 60 Pro شاشة من نوع P-OLED بمقاس يبلغ 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مع دعم تقنية +HDR10. وتتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء والمعالج

يعمل Edge 60 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8350 Extreme الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC6.

يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل سعتها إلى 512 جيجابايت؛ مما يضمن أداءً سريعًا وسلسًا في مختلف المهام المتوسطة والثقيلة.

يعمل Edge 60 Pro بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة Hello UI من موتورولا، وسيحصل على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

يدعم الهاتف مزايا ذكاء اصطناعي مثل Smart Connect التي توفر تكاملًا سلسًا مع الأجهزة الأخرى، وتُسهل الاتصال بها، كما يدعم الهاتف Moto AI، وهو مساعد ذكي من موتورولا يمكنه تلخيص الإشعارات، وتسجيل المحتوى المعروض على الشاشة وتلخيصه، وإنشاء الصور. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف مساعد جوجل الذكي (Gemini).

الكاميرا

يحتوي هاتف موتورولا Edge 60 Pro على نظام تصوير مكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التثبيت البصري (OIS).

العدسة المقربة: تبلغ دقتها 10 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x كما تدعم التثبيت البصري.



العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التصوير بزاوية تبلغ 120 درجة.



تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم أوضاع تصوير متنوعة مثل الوضع الليلي، والبورتريه.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، تلتقط كاميرا هاتف Edge 60 Pro الخلفية صورًا عالية الجودة والوضوح، وتحتوي على الكثير من التفاصيل، والألوان تبدو جميلة وطبيعية، والتباين ممتاز، ولا يوجد أي تشويش.

كما تُظهر الكاميرا ألوان البشرة الطبيعية عند تصوير الوجوه دون المبالغة في إخفاء العيوب، وتبدو صور البورتريه الملتقطة بالكاميرا الرئيسية ممتازة وذات جودة عالية.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف موتورولا Edge 60 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن السلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

السعر

يُباع هاتف موتورولا Edge 60 Pro الجديد بسعر قدره 825 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Edge 60 Pro الجديد:

المواصفات Motorola Edge 60 Pro المعالج معالج (Dimensity 8350 Extreme) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق، والأخضر والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 186 جرامًا. السعر 825 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.