أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى ساعات أندرويد في Wear OS 6 

عقدت جوجل قبل عدة أيام فعالية Android Show تمهيدًا للحدث الرئيسي Google I/O 2025 المرتقب، والذي سيُعقد في يومي 20 و 21 مايو، وأعلنت خلال الفعالية الأخيرة لمحات من تحديث Wear OS 6 الذي سيتضمن مجموعة من التحسينات المهمة.

وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى ساعات أندرويد في تحديث Wear OS 6:

إضافة Gemini إلى بعض الساعات غير التابعة لجوجل

لن يقتصر وجود المساعد الذكي Gemini من جوجل على الساعات الذكية التابعة للشركة، بل سيصل إلى بعض ساعات أندرويد التابعة لشركات أخرى مثل ساعات سامسونج Galaxy Watch 7 و Galaxy Watch Ultra.

وسيصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ العديد من المهام مباشرة من الساعة، مثل: طلب إنشاء قائمة تشغيل مخصصة، أو طلب تقديم اقتراحات فورية، وكل ذلك دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

تحديث تصميم واجهة المستخدم

ستشهد واجهة Wear OS تغييرات كبيرة في التصميم، مستوحاة من نظام التصميم الجديد “Material 3 Expressive” الذي اعتمدته جوجل في تحديث أندرويد 16؛ إذ ستضيف عناصر دائرية وتحسن سلاسة حركات العناصر في الواجهة لتعزيز تجربة الاستخدام بنحو عام.

أزرار جديدة للوصول السريع إلى المعلومات

سيتضمن التحديث الجديد مجموعة من الأزرار الذكية الجديدة المصممة لتساعد في الوصول السريع إلى بعض المعلومات؛ إذ تتمدد لتملأ المساحة المتاحة على الشاشة، مما يسهل رؤية معلومات مهمة مثل: المواعيد والرسائل الواردة بسرعة دون الحاجة إلى التنقل عبر عدة صفحات.

تحسين عمر البطارية

حتى مع إضافة المزيد من العناصر والأزرار ومزايا الذكاء الاصطناعي، أكدت جوجل أن تحديث Wear OS 6 القادم لن يؤثر سلبًا في عمر البطارية.

فقد أشارت الشركة إلى أن النظام الجديد يوفر زيادةً في عمر البطارية تصل إلى 10%، وهو ما يعني نحو ساعتين ونصف إضافية من الاستخدام في ساعات مثل Pixel Watch 3.

ماذا ستعلن جوجل أيضًا في حدثها القادم؟

بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي و Gemini وأندرويد 16 و Wear OS، قد تتحدث جوجل أيضًا عن مزايا جديدة في نظام Android XR، وهو نظام تشغيل أجهزة الواقع المختلط. كما يتضمن الجدول الرسمي لمؤتمر I/O 2025 جلسات مخصصة لإعلان آخر التحديثات في متصفح كروم وخدمة Google Cloud، ومتجر التطبيقات Google Play وأدوات تطوير نظام أندرويد، بالإضافة إلى Gemma، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التي طورتها جوجل.