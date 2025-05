أعلنت مايكروسوفت آخرًا أحدث أجهزتها اللوحية المندرجة ضمن فئة اثنين في واحد، وهو جهاز Surface Pro الجديد الذي يأتي بقياس قدره 12 بوصة، وتصفه مايكروسوفت بأنه مصمم للإبداع، ويتيح لك الكتابة والرسم والتصميم على جهاز واحد؛ إذ يمكن استخدامه جهازًا لوحيًا أو إضافة لوحة مفاتيح لاستخدامه حاسوبًا محمولًا.

يُعد جهاز مايكروسوفت الجديد منافسًا للجهاز اللوحي الأقوى من آبل iPad Pro M4 المصمم أيضًا للمبدعين، ولتوضيح الفروق وأوجه التشابه بينهما، سنقدم في هذا المقال مقارنة بين جهازي Microsoft Surface Pro و iPad Pro M4.

Surface Pro مزود بحامل مدمج

يأتي Surface Pro مع حامل مدمج قابل للتعديل، ويتمتع الحامل بقدرة حركية بزاوية تصل إلى 165 درجة بفضل المفصل المقاوم للاحتكاك، مما يسمح باستخدامه بأوضاع مختلفة. وأما iPad Pro، فيتوفر له غطاء مزود بحامل مدمج يمكن الحصول عليه بنحو منفصل، لكنه لا يحتوي على حامل مدمج.

يضم جهاز iPad Pro كاميرا أمامية بدقة تبلغ 12 ميجابكسل

مع أن نظام التصوير لا يُعد من العوامل الأساسية لاختيار الأجهزة اللوحية، فإن وجود كاميرات جيدة وخاصة الكاميرات الأمامية يُعد مفيدًا للمكالمات والاجتماعات والتصوير السريع.

يحتوي Surface Pro على كاميرا أمامية يمكنها التصوير بدقة تصل إلى 4K، وتدعم مزية التتبع التلقائي. ويضم الجهاز أيضًا كاميرا خلفية بدقة تبلغ 10 ميجابكسل.

وأما iPad Pro M4، فيحتوي على كاميرا خلفية واسعة بدقة تبلغ 12 ميجابكسل تدعم التكبير الرقمي حتى 5x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم مزية Center Stage التي تتبع المستخدم في أثناء المكالمات.

يضم iPad Pro شاشة من نوع OLED

تعد شاشة جهاز iPad Pro M4 أول شاشة من نوع OLED تُستخدم في أجهزة آيباد، وتصفها آبل بأنها “أفضل شاشة OLED في فئتها على الإطلاق”. وأما شاشة Surface Pro فتأتي بقياس قدره 12 بوصة من نوع LCD وتبلغ دقتها 2196 × 1464 بكسلًا، لكن يمكنك الترقية للإصدار الذي يأتي بقياس قدره 13 بوصة الذي يضم شاشة OLED.

تتفوق شاشة iPad Pro على شاشة Surface Pro بقدرتها على إظهار الألوان بوضوح عالٍ في المشاهد الداكنة، كما تعتمد على تقنية Tandem OLED التي ترفع درجة السطوع إلى 1000 شمعة في المتر المربع عند عرض محتوى بتقنية SDR، وأما سطوع شاشة Surface Pro فيصل إلى 400 شمعة في المتر المربع.

من ناحية أخرى، تتميز شاشة iPad Pro بدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع دعم تقنية ProMotion من آبل، وأما شاشة Surface Pro فتدعم معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 90 هرتزًا فقط.

يتميز جهاز iPad Pro بهيكل أنحف من Surface Pro

يأتي iPad Pro الذي يبلغ مقاسه 13 بوصة بسُمك يبلغ 5.1 ملم، مما يجعله أنحف جهاز أنتجته آبل على الإطلاق، كما يتميز الجهاز بالوزن الخفيف الذي يبلغ 579 جرامًا، مما يجعله مناسبًا للحمل لمدة طويلة.

وأما Surface Pro الذي يأتي بقياس قدره 12 بوصة، الذي تصفه مايكروسوفت بأنه أخف وأنحف جهاز Copilot Plus حتى الآن، فيبلغ سُمكه 7.8 مم ويزن 686 جرامًا، أي أنه أكبر وأثقل من منافسه من آبل.

المعالج والأداء

يعمل جهاز Surface Pro الجديد من مايكروسوفت بمعالج Snapdragon X Plus من كوالكوم، الذي أُطلق العام الماضي والذي يتميز بوحدة معالجة عصبية مدمجة بسرعة تصل إلى 45 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، مما يجعل الجهاز قادرًا على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من مايكروسوفت المتوفرة في سلسلة أجهزة +Copilot، مثل مزية Recall و Click To Do ومزايا توليد الصور وغيرها.

ومع أن هذا المعالج يقدم أداءً جيدًا ويمكنه التعامل بسلاسة مع مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإنه ليس من أقوى معالجات كوالكوم، إذ يتفوق عليه معالج Snapdragon X Elite الذي يعمل به إصدار Surface Pro الذي يبلغ قياسه 13 بوصة.

وأما جهاز iPad Pro فيعمل بمعالج M4 القوي من آبل، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به بعض حواسيب ماك الرائدة. وهذا المعالج يوفر أداءً سريعًا وقويًا، ويُمكّن الجهاز من تشغيل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي من آبل التابعة لنظام Apple Intelligence بكفاءة وسلاسة.

بنحو عام، يتفوق iPad Pro على جهاز Surface Pro بقوة الأداء وسرعته وخاصة في أثناء أداء المهام الثقيلة وتعدد المهام.

السعر

جهاز Surface Pro متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ 800 دولار. وأما iPad Pro فيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

كلا الجهازين لا يأتيان مع لوحة مفاتيح أو قلم ذكي ضمن العلبة، لذا يجب حساب هذه التكاليف ضمن الميزانية. فعلى سبيل المثال: إذا رغبت في شراء جهاز Surface Pro مع لوحة مفاتيح سيصبح سعره 948.99 دولارًا، وأما في حال الرغبة في شراء جهاز iPad Pro الذي يأتي بقياس قدره 11 بوصة مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard فسيصل سعره إلى 1298 دولارًا.