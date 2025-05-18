كوالكوم تختار أبوظبي لإنشاء مركز عالمي لتطوير تقنيات المستقبل

في خطوة إستراتيجية تعزز مكانة أبوظبي على خريطة الابتكار التكنولوجي العالمي، كشفت شركة (كوالكوم تكنولوجيز) Qualcomm Technologies، عن خططها لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيشكل هذا المركز الجديد نقطة محورية لتعزيز التطور التقني، مع تركيز خاص في قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

سيصبح مركز كوالكوم الهندسي (Qualcomm Engineering Center) جزءًا لا يتجزأ من شبكة المراكز الهندسية العالمية لشركة كوالكوم، وستركز جهود هذا المركز في تطوير تقنيات الجيل القادم في مجالات حيوية مثل: إنترنت الأشياء الصناعي، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول مراكز البيانات.

مركز هندسي عالمي يلبي طلب تقنيات المستقبل المتزايد:

تأتي هذه الخطوة من شركة كوالكوم لتلبية طلب قدرات الاتصال العالية الأداء، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الموفرة للطاقة، المتزايد محليًا وعالميًا.

ولا يقتصر دور المركز على البحث والتطوير التقني، بل يمتد ليشمل التعاون الوثيق مع الشركات المحلية والدولية الموجودة في أبوظبي ودولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم المبادرات الإستراتيجية المحلية في المنطقة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما سيُسهم المركز في تعزيز القدرات الهندسية العالمية لأبوظبي ودولة الإمارات، مما يمكنهما من تقديم منتجات وخدمات مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاستراتيجية الحيوية، التي تشمل: الطاقة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتنقّل الذكي، مما يعكس التنوع الاقتصادي للإمارة ورؤيتها المستقبلية.

وتعليقًا على ذلك؛ قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: “يجسد افتتاح مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي رؤية الإمارة الطموحة في قيادة صناعات المستقبل، والمدعومة بتطبيقات مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الإستراتيجية. ومن خلال منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات البحثية الرفيعة المستوى، والبيئة الجاذبة لأفضل العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمحور عالمي للابتكار الصناعي، ووجهة مفضّلة للاستثمارات والشركات العالمية الرائدة مثل كوالكوم”.

ومن جانبه، عبر كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم، عن سعادته بإعلان خطط إنشاء المركز، مؤكدًا أنه يأتي في إطار مساهمة الشركة لتعزيز الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أمون: “سيعمل المركز الهندسي الجديد على تطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي، وتطوير الكفاءات الوطنية واستحداث فرص العمل، ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودولة الإمارات في تعزيز المنظومة التكنولوجية ككل”.

الأثر الإستراتيجي لمركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي:

يمثل إنشاء مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي إضافة نوعية ومحورية لمنظومة التكنولوجيا المتطورة في دولة الإمارات، لأنه يؤكد جاذبية الإمارة للاستثمارات العالمية العالية القيمة، ويعزز أيضًا قدرتها على أن تكون مركزًا للبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة، مع التركيز في بناء الكفاءات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

وستساهم هذه الخطوة الإستراتيجية في دفع عجلة الابتكار بنحو متسارع في دولة الإمارات، فمن خلال الأبحاث والتطوير التي سيجريها المركز، ستتعزز قدرة الإمارات على ابتكار حلول وتقنيات جديدة يمكن أن تشكل مستقبل قطاعات التكنولوجيا الناشئة عالميًا ولا يقتصر التأهيل لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد إلى تأهيل الإمارات لتأدية دور قيادي في تشكيل مستقبل قطاعات التكنولوجيا الناشئة عالميًا.

في الختام، يمثل مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي أكثر من مجرد منشأة تقنية؛ إنه استثمار في المستقبل، ومنارة للابتكار، ومحفز لنمو الكفاءات المحلية، وتأكيد لمكانة دولة الإمارات كقوة دافعة ومؤثرة في خريطة التكنولوجيا العالمية.