كل ما تحتاج إلى معرفته عن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد في أبوظبي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولًا تاريخيًا مع إطلاقها المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي وُصف بأنه الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ طاقته التشغيلية 5 جيجاواط، نقلة نوعية في المشهد التكنولوجي والاقتصادي للمنطقة، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولكن ماذا يضم مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد في أبوظبي، وما تأثيره المحتمل في مستقبل المنطقة؟

يُعدّ مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي صرحًا تكنولوجيًا ضخمًا، إذ يهدف إلى تعزيز القدرات الحاسوبية وخدمات الذكاء الاصطناعي على نطاق إقليمي وعالمي، وستستفيد الشركات الأمريكية الرائدة من الإمكانات الضخمة للمجمع لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية، مع إمكانية توسيع نطاق خدماتها لتشمل دول الجنوب العالمي.

كما توفر سعة الطاقة التشغيلية البالغة 5 جيجاواط المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي منصة إقليمية فريدة، تمكّن الشركات الأمريكية العملاقة من تقديم خدمات سريعة وموثوقة لما يقرب من نصف سكان العالم.

ولتوضيح حجم مجمع الذكاء الاصطناعي الجديد في أبو ظبي وخاصة الطاقة التشغيلية البالغة 5 جيجاواط، فقد قال لينارت هايم، المحلل في مؤسسة راند، في منشور عبر منصة إكس: “تفوق هذه القدرة جميع إعلانات البنية التحتية الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي صدرت حتى الآن”. وقدّر أنها كافية لتشغيل 2.5 مليون رقاقة من رقاقات إنفيديا B200، وهي من أحدث وأقوى معالجات إنفيديا.

To put the new 5GW AI campus in Abu Dhabi (UAE) into perspective. It would support up to 2.5 million NVIDIA B200s.

— Lennart Heim (@ohlennart) May 15, 2025