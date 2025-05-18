تقرير: قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات سيبلغ 6.43 مليارات دولار بحلول عام 2030

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، مدفوعةً برؤية استشرافية طموحة وسياسات تنظيمية مرنة ومحفّزة للابتكار، إذ يشهد هذا القطاع الحيوي نموًا متسارعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المبادرات الحكومية الداعمة، والتطور المستمر في البيئة التشريعية، إلى جانب الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات ونشاط الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.

فقد أظهرت المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة مدى الثقة العالمية المتنامية بالسوق الإماراتي، ودوره المحوري في قيادة التحول الرقمي ضمن القطاع المالي على مستوى المنطقة، إذ اتخذت دولة الإمارات إجراءات استباقية وحاسمة في مجال التكنولوجيا المالية، ووضعت كل من أبوظبي ودبي أطر تنظيمية واضحة ومُحكمة من خلال هيئات متخصصة.

فقد أنشأت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أما في أبوظبي توجد سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ووفرت هذه الهيئات بيئة موثوقة ومرنة، عززت من جاذبية الإمارات للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء.

كما تُعدّ المبادرات الحكومية الرائدة مثل: فينتك هايف (FinTech Hive) في مركز دبي المالي العالمي، ومختبر تنظيم التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، بالغة الأهمية في دعم هذا القطاع المزدهر، موفرة بيئة حاضنة للابتكار والتجريب.

نمو استثنائي ومؤشرات عالمية واثقة:

تعكس الأرقام حجم الطفرة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، فقد توقع تقرير صادر عن شركة (موردور إنتلجينس) للأبحاث أن يحقق حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات نموًا سنويًا مركبًا بنسبة تبلغ 12.56% خلال المدة الممتدة من عام 2025 إلى عام 2030، ليرتفع حجم السوق من 3.56 مليارات دولار أمريكي إلى 6.43 مليارات دولار أمريكي.

ولا يقتصر هذا النمو على حجم السوق الكلي، بل يمتد ليشمل المدفوعات الرقمية، فقد أشار لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس إدارة ممارسات المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG)، إلى التقدم الإستراتيجي الكبير الذي تحققه الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية.

ويتوقع لوكاس راي، أن تتجه إيرادات هذا القطاع نحو تحقيق 27.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.8%. كما يتوقع زيادة ملحوظة بنسبة تبلغ 78% في حجم المعاملات لتصل إلى 3.1 مليار معاملة، وهو ما يُعدّ أداءً استثنائيًا مقارنة بالمعدل العالمي المتوقع للنمو البالغ 5%.

كما أكد قادة القطاع أن هذا النمو المتسارع أسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الرقمي، ويعزو هذا النجاح إلى التوجيهات الحكومية السديدة، والتوسع المتزايد في اعتماد حلول التكنولوجيا المالية، والتحول الإستراتيجي من الحلول النقدية التقليدية إلى المنصات الرقمية الحديثة.

فمن جهته، أكد محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في (SC Ventures)، الذراع الابتكارية لبنك ستاندرد تشارترد، أن دولة الإمارات باتت مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة، والبنية التحتية المتطورة، والدعم المؤسسي الذي يعزز جاذبيتها للاستثمارات.

وكشف فيروز أن (SC Ventures) نجحت خلال الـ 12 شهرًا الماضية في تأسيس سبع شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا المالية في الإمارات، مما أدى إلى توفير أكثر من 150 وظيفة نوعية في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذا يعكس الثقة الكبيرة بمنظومة العمل داخل الدولة، خاصة على مستوى الحوكمة وحماية البيانات ومرونة البيئة التنظيمية، مما يجعلها قادرة على منافسة المراكز العالمية.

وبدوره، أكد سابياساتشي غوسوامي، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة (بيرفيوس) للتكنولوجيا المالية، أن دولة الإمارات تقود مشهد التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، متفوقة على العديد من الدول، ويعزو ذلك إلى الدعم التنظيمي القوي، لا سيما في مجالات التمويل المفتوح، وحرص الجهات المعنية على تعزيز الشمول المالي.

تحديات يواجهها الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية:

يواجه قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات بعض التحديات حتى في التطور السريع الذي يشهده القطاع، وتتمثل أبرز هذه التحديات في التهديدات والمخاطر المرتبطة بالاحتيال. ومع ذلك، فقد حققت دولة الإمارات تقدمًا لافتًا في توفير الحلول الفعالة لإدارة هذه المخاطر، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في حجم المعاملات الرقمية سواء على صعيد المدفوعات أو الإقراض.

ختامًا؛ لقد وفرت المنظومة المتكاملة في دولة الإمارات، التي تشمل التشريعات المتقدمة، والدعم الحكومي المتواصل، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بيئة مثالية لتوسيع نطاق الأعمال وابتكار حلول مالية متقدمة، لذلك الإمارات اليوم ليست فقط جزءًا من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، بل أصبحت لاعبًا محوريًا فيه، ويعزز هذا التميز جاذبيتها للاستثمارات الدولية، ويجعلها منصة انطلاق للحلول المالية المبتكرة التي تشكل مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.