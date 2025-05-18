السعودية تتصدر.. إنجازات نوعية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والكوادر الوطنية

احتفلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار (المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي). وقد شهدت الفعالية، التي نُظمت اليوم الأحد في مقر الوزارة في الرياض، تجمعًا نوعيًا لنخبة من الخبراء وصناع القرار والمواهب البارزة من الجنسين في المجال الرقمي، مما عكس التزام المملكة بالابتكار الشامل والمستقبل الرقمي.

فعاليات ثرية تجمع الخبرات والمواهب:

تخللت الفعالية جلسات حوارية ناقشت آفاق الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرقمي، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل البلاد في مجالات الذكاء الاصطناعي الواعدة.

في #اليوم_العالمي_للاتصالات_ومجتمع_المعلومات

احتفينا بشركائنا في القطاع التقني كمساهمين في ريادتنا،

وبروّاد الأعمال الطموحين في نمو اقتصادنا الرقمي،

وبمواهبنا الرقمية الشغوفة في تحقيق المنجزات،

وبالقطاع غير الربحي التقني لعطائه المؤثر في المجتمع. شراكات واعدة، تصنع أثرًا، وتبني… pic.twitter.com/BkUQQlOqUy — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) May 18, 2025

ولم يقتصر الحدث على النقاشات، بل تضمن أيضًا عرضًا لقصص نجاح ملهمة لأبطال التقنية من أبناء وبنات الوطن، مما أبرز الإنجازات الفردية التي تساهم في المسيرة الرقمية للمملكة.

كما أُقيم معرض تقني مصاحب عرضت فيه شركات وطنية رائدة أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وتميز المعرض بوجود ركن مخصص لخريجي قطاع الألعاب الرقمية، عُرضت فيه نماذج لألعاب طُورت محليًا.

نقاشات ثرية مع خريجي وخريجات الأكاديمية السعودية الرقمية @SdaAcademy وبرامج تطوير صناعة الألعاب من @code_mcit ورواد الأعمال حول المشاريع والألعاب التي تم تطويرها بأيدي أبناء وبنات الوطن خلال فعاليات #اليوم_العالمي_للاتصالات_ومجتمع_المعلومات #WTISD pic.twitter.com/JxHMwNnGvH — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) May 18, 2025

ويجسد هذا الدعم الواضح للمواهب السعودية، وخاصة الشباب، التزام الوزارة بتمكينهم من التميز في القطاع التقني، وصنع بيئة خصبة للنمو والتأثير الإيجابي.

الأثر الاقتصادي والتحول الرقمي.. الأرقام تتحدث:

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية إستراتيجية واسعة تسعى من خلالها الوزارة إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للتقنية في المملكة. وقد أظهرت الأرقام التالية الحجم الضخم لهذا الأثر:

يسهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 495 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بنسبة تصل إلى 15%.

يتجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 180 مليار ريال سعودي في عام 2024.

تمكن القطاع التقنية من توفير أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية، مما يعزز سوق العمل السعودي.

المرأة في طليعة التحول الرقمي.. إنجازات غير مسبوقة:

يُعدّ تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول الرقمي الشامل في المملكة، فقد شهدت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني ارتفاعًا غير مسبوق، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها لتصل إلى 35% حاليًا مقارنة بنسبة بلغت 7% فقط في عام 2018.

ويضع هذا الارتفاع المملكة في صدارة المنطقة من حيث نسبة مشاركة المرأة، متفوقة بذلك على متوسطات دول مجموعة العشرين (G20) والاتحاد الأوروبي.

كما حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا بحصولها على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ستانفورد في تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي – من حيث نسبة الإناث إلى الذكور العاملين في المجال – ويعكس هذا التفوق بوضوح فاعلية السياسات الوطنية الطموحة والمبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة بهدف دعم مشاركة المرأة وتمكينها في القطاعات التقنية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وخاصة الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وفرص تطوير مهني، مما أسهم في تعزيز حضور الكفاءات النسائية في هذا المجال التقني المتقدم.

الريادة السعودية في مجال الحكومة الرقمية:

لم تقتصر إنجازات المملكة على الأثر الاقتصادي وتمكين المرأة، بل امتدت لتشمل ريادتها في مجال الحكومة الرقمية. فقد حققت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، والمرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين، والمرتبة الرابعة على المستوى العالمي.

كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.

السعودية.. مستقبل رقمي مستدام وشامل:

تعكس هذه الفعالية والإنجازات التي عُرضت خلالها التزام المملكة العربية السعودية الراسخ ببناء مستقبل رقمي مستدام وشامل، فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية، ودعم الابتكار والمواهب، وتمكين جميع أفراد المجتمع بمن فيهم المرأة، ترسي المملكة دعائم قوية لمكانتها كقوة رقمية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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