الإمارات تُرسي معايير عالمية.. إطلاق أول إرشادات وطنية لأمن الطائرات المسيّرة 

في خطوة سباقة تُعزز من ريادتها الرقمية عالميًا، أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطوير أول إرشادات وطنية للأمن السيبراني للطائرات المسيّرة (الدرونز) على مستوى الدولة.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي تتويجًا لتعاون إستراتيجي بين مجلس الأمن السيبراني، وشركة (Digital Reach) المتخصصة في حلول الأمن السيبراني والتحول الرقمي، التابعة لمجموعة (Reach)، بالتعاون مع شركة (Shieldworkz)، المتخصصة في أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة.

وتستند هذه المبادرة إلى توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز مكانتها على خريطة الريادة الرقمية العالمية وترسيخ حضورها كمركز للتميز في مجالات الأمن السيبراني.

ويُعدّ هذا التطور استمرارًا للجهود الدؤوبة التي يبذلها مجلس الأمن السيبراني في تقوية البنية التحتية الرقمية للدولة، ودفع عجلة الابتكار والتطوير في القطاعات الرقمية الحيوية، مع تعزيز القدرات الوطنية في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة والمتطورة.

حماية الفضاء الرقمي والمجال الجوي ضرورة ملحة:

سلط الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الضوء على الأهمية البالغة لهذه الإرشادات الوطنية، مؤكدًا أنها تعكس ريادة الدولة واستباقيتها في حماية الفضاء الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال الدكتور الكويتي: “لقد جعل الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة في قطاعات متنوعة مثل: الزراعة، والرصد البيئي، والخدمات اللوجستية، من الضروري وضع الإشارات التشغيلية اللازمة لمواجهة المخاطر السيبرانية المحتملة بنحو استباقي. الهدف الأسمى لهذه الإرشادات هو حماية المجال الجوي الوطني، والبنية التحتية الحيوية، وسلامة البيانات من أي اختراقات أو تهديدات”. مؤكدًا التزام المجلس المستمر بتطوير أطر تنظيمية استباقية لضمان التقدم الآمن للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تقنيات الطائرات المسيّرة.

ومن جانبه، أكد مالك ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة (Reach)، التزام مجموعته الراسخ بتعزيز البنية التحتية الرقمية والسيبرانية في دولة الإمارات. وأشار إلى أن التعاون مع مجلس الأمن السيبراني يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية من خلال تقديم حلول عملية وقابلة للتوسع في قطاع الطائرات المسيّرة.

وبدوره، شدد محمد خالد، نائب رئيس النمو والتحول المؤسسي في مجموعة Reach، على أن تطوير هذه الإرشادات بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وشركة (Shieldworkz) يُعزز ريادة دولة الإمارات في تأمين التقنيات الناشئة”. وأوضح أن هذه المبادرة تدعم الابتكار الآمن في مجال الطائرات المسيّرة والتصدي للمخاطر السيبرانية المتزايدة التي تهدد المجال الجوي الوطني والبنية التحتية.

إطار تنظيمي استباقي لمستقبل آمن:

تُمثل هذه الإرشادات الوطنية للأمن السيبراني للطائرات المسيّرة خطوة حاسمة في استراتيجية الإمارات الشاملة لبناء دفاع سيبراني قوي ومستدام، فهي لا تكتفي بوضع قواعد حالية، بل تتطلع إلى المستقبل لضمان إدماج التقنيات الناشئة مثل الطائرات المسيّرة (الدرونز) في الفضاء الرقمي للدولة بطريقة آمنة وموثوقة، مما يؤكد التزام الإمارات بالريادة في مجال الأمن السيبراني وحماية أصولها الرقمية الحيوية ومجالها الجوي.

وستضع هذه المبادرة معيارًا جديدًا للممارسات الفضلى على الصعيدين الإقليمي والدولي في تأمين الأنظمة الجوية غير المأهولة.