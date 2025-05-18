إطلاق “جائزة الحكومة الرقمية 2025” لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في السعودية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الرقمية 2025، بهدف تفعيل نموذج حكومي رقمي رائد في الابتكار وتشجيع تبني المبادرات الرقمية الوطنية في القطاع الحكومي.

وتُعدّ هذه الجائزة داعمًا رئيسيًا للابتكار الحكومي الرقمي، إذ تسعى إلى بناء مجتمع رقمي متكامل في المملكة، وذلك عن طريق المساعدة في توفير أفضل الخدمات الرقمية الاستباقية، مما يسهم بنحو مباشر في تحسين جودة حياة المستفيدين وتحقيق رضاهم، كما تدعم الجائزة تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام في القطاع الحكومي.

وعلاوة على ذلك، تُقدم الجائزة فرصًا تطويرية وإبداعية قيّمة للجهات الحكومية، كونها تمثل مصدرًا حيويًا للتنافسية في طرح الحلول الرقمية المبتكرة، وتشجع على تقديم أفضل ما لديها لخدمة الوطن والمواطن.

فئات جديدة لتعزيز الابتكار ومشاركة القطاع الخاص:

تأتي جائزة الحكومة الرقمية في نسختها الرابعة لعام 2025 بمجموعة من التحديثات المهمة، وأبرزها استحداث فئة جديدة مخصصة للقطاع الخاص، وتهدف هذه الإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التحول الرقمي، ونشر ثقافة الابتكار والتميز على نطاق أوسع.

وتتضمن الجائزة في دورتها الحالية سبع فئات رئيسة، صُنّفت بعناية لتشمل جوانب متعددة من الإنجازات الرقمية، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي.

الفئات المؤسسية:

أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية: تكريم الجهات التي تبرز في إشراك المستفيدين رقميًا.

تكريم الجهات التي تبرز في إشراك المستفيدين رقميًا. أفضل خدمة رقمية: تقدير للخدمات الرقمية المبتكرة والفعالة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تقدير للخدمات الرقمية المبتكرة والفعالة المقدمة للمواطنين والمقيمين. أفضل تبنٍّ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: للاعتراف بالجهات التي تدمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عملياتها وخدماتها.

للاعتراف بالجهات التي تدمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عملياتها وخدماتها. أفضل شريك رقمي (القطاع الخاص): فئة جديدة لتكريم الشركات الخاصة التي تساهم بفاعلية في التحول الرقمي الحكومي.

فئة جديدة لتكريم الشركات الخاصة التي تساهم بفاعلية في التحول الرقمي الحكومي. أفضل مبادرة في الشمولية الرقمية: للاحتفاء بالمبادرات التي تضمن وصول الخدمات الرقمية للجميع، بغض النظر عن القدرات أو الموقع.

الفئات الفردية:

أفضل قائد رقمي: تقدير للقادة الذين يقودون التغيير والابتكار في مجال الحكومة الرقمية.

تقدير للقادة الذين يقودون التغيير والابتكار في مجال الحكومة الرقمية. أفضل موظف واعد: لتشجيع المواهب الشابة والموظفين المتميزين في رحلة التحول الرقمي.

آلية التقييم والجدول الزمني للتقديم:

سيُختار الفائزين بالجائزة عن طريق لجنة محايدة تتكون من خبراء ومتخصصين مستقلين عن هيئة الحكومة الرقمية، مما يضمن الشفافية والنزاهة في عملية التقييم. وقد فُتح باب التقديم للجائزة اليوم الأحد، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

أهداف جائزة الحكومة الرقمية 2025:

تهدف جائزة الحكومة الرقمية، في نسختها الرابعة، إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية التي تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية:

تحفيز تبني المعايير المتقدمة: تشجع الجائزة الجهات الحكومية على تبني وتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية خلال رحلتها للتحول الرقمي، بالإضافة إلى توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وخدماتها.

تشجع الجائزة الجهات الحكومية على تبني وتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية خلال رحلتها للتحول الرقمي، بالإضافة إلى توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وخدماتها. رفع كفاءة العمل الحكومي: تعمل الجائزة على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية للمستفيدين.

تعمل الجائزة على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية للمستفيدين. تحقيق مستهدفات رؤية 2030: تتماشى أهداف الجائزة بنحو مباشر مع رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الرقمية الحكومية، وتحسين الأداء المؤسسي العام.

تتماشى أهداف الجائزة بنحو مباشر مع رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الرقمية الحكومية، وتحسين الأداء المؤسسي العام. تسهيل ممارسة الأعمال: تسعى الجائزة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر الحلول الرقمية المبتكرة.

تسعى الجائزة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر الحلول الرقمية المبتكرة. ترسيخ الابتكار الدائم: تهدف إلى جعل الابتكار أداة مستمرة في تطوير القطاع الحكومي، مما يعزز من مكانة المملكة الرقمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

نحو مستقبل رقمي رائد للمملكة:

تُعدّ جائزة الحكومة الرقمية 2025 أداة محورية في رحلة المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي في صميم أولوياتها، فمن خلال تحفيز الابتكار، تعزيز الكفاءة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تسعى المملكة إلى بناء حكومة رقمية رائدة عالميًا، قادرة على تقديم خدمات استثنائية تسهم في رفاهية المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة.