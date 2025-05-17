أضافت سامسونج هاتفًا جديدًا إلى سلسلة Galaxy S25 الرائدة وهو هاتف Galaxy S25 Edge الذي يمتاز بتصميم فائق النحافة، وبأداء قوي وسريع، وبطارية تتميز بالعمر الطويل.

يشترك الهاتف الجديد مع طراز Galaxy S25 Plus في حجم الشاشة، مما يجعلهما مناسبين لمحبي الهواتف الكبيرة الحجم. ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما فيما يتعلق بالتصميم وسعة البطارية ونظام التصوير.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Edge لتتعرف الفروق وأوجه التشابه بينهما.

التصميم والشاشة

يتميز Galaxy S25 Edge الجديد بالنحافة والوزن الخفيف، ويُعدّ أنحف هاتف تطلقه سامسونج حتى الآن؛ إذ يأتي بسُمك يبلغ 5.8 ملم ويزن 163 جرامًا، مما يجعله أحد أنحف وأخف الهواتف الرائدة المتوفرة في الوقت الحالي.

يأتي الهاتف مع إطار من التيتانيوم يُضفي لمسة فاخرة ومتانة عالية، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Ceramic 2 المقاومة للخدوش والصدمات.

وأما Galaxy S25 Plus، فيأتي في هيكل أكثر سمكًا وأعلى وزنًا مقارنة بطراز Edge؛ إذ يبلغ سُمكه 7.3 ملم ووزنه 190 جرامًا. ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم العالي الجودة وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشات، يضم هاتفا سامسونج S25 Edge الجديد و S25 Plus شاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X، ويبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440× 3120 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتفان بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite الأحدث من كوالكوم والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، والذي يقدم أداءً استثنائيًا في تشغيل الألعاب الثقيلة وتعدد المهام. وكلا الجهازين مزودان بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

ومع ذلك، هناك فرق بسيط في المعالجات، فقد اختارت سامسونج إصدارًا خاصًا من معالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite يضم سبع نويات، وأما الإصدار الذي يعمل به هاتف S25 Plus فهو ثماني النوى، ووفقًا لبعض اختبارات الأداء، فإن S25 Plus يحقق نتائج أفضل قليلًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كلا الهاتفين يعملان بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 الجديدة من سامسونج، ويدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) مثل الترجمة الفورية للمكالمات، وتلخيص النصوص، وتحرير الصور.

الكاميرا

يضم Galaxy S25 Edge كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة تبلغ 200 ميجابكسل تقدم صورًا عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة والعالية، والعدسة الثانية الفائقة الاتساع تأتي بدقة تبلغ 12 ميجابكسل وتدعم زاوية تصوير تبلغ 120 درجة.

وأما S25 Plus فيضم نظام تصوير ثلاثي العدسات مكون من عدسة رئيسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة تبلغ 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة مقربة بدقة تبلغ 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3 مرات، مما يمنح المستخدم خيارات تصوير متعددة.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy S25 Plus على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 4900 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا والشحن اللاسلكي العكسي لشحن الأجهزة الأخرى بقدرة تبلغ 4.5 واط.

وأما S25 Edge، فهو مزود ببطارية بسعة تبلغ 3900 ميلي أمبير في الساعة وهي أصغر بكثير من بطارية طراز Plus بسبب تصميم S25 Edge النحيف، ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر

هاتف Galaxy S25 Edge متاح للطلب الأولي عبر موقع سامسونج الرسمي بسعر قدره 4299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان من تدرجات التيتانيوم، هي: فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم.

وأما هاتف Galaxy S25 Plus فيُباع بسعر يبدأ من 3899 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، الفضي، والوردي، والأحمر، والأسود.

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار على الرغبات الشخصية، فإذا كنت تفضل التصميم النحيف والخفيف الوزن فسيكون Galaxy S25 Edge مناسبًا لك. وأما إذا كنت تبحث عن قوة أعلى في الأداء، وتنوع أكبر في نظام الكاميرا وخيارات التصوير، وشحن أسرع، فإن Galaxy S25 Plus هو الخيار المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S25 Edge و Galaxy S25 Plus:

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، يضم سبع نويات ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم. الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، الفضي، والوردي، والأحمر، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 163 جرامًا. 190 جرامًا. السعر 4299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. يبدأ من 3899 درهمًا إماراتيًا.