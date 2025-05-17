تيك توك تعزز الصحة النفسية للمراهقين بمزايا جديدة

أعلنت منصة تيك توك تفعيل ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لمستخدميها من فئة المراهقين، إذ ستبدأ المنصة بعرض جلسات استرخاء موجّهة تلقائيًا لكافة المستخدمين دون سن 18 عامًا بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لبلدانهم.

وكانت المنصة قد اختبرت في وقتٍ سابق ميزة “الاسترخاء الليلي”، التي كانت تقتصر على تشغيل أصوات هادئة لتذكير المراهقين – دون سن 16 عامًا – بأهمية أخذ استراحة ليلية من استخدام التطبيق.

ويضيف التحديث الجديد جلسات استرخاء مرفقة بإرشادات صوتية، كما أصبح متاحًا أيضًا للمستخدمين البالغين في حال تفعيل خيار “ساعات النوم” من إعدادات وقت الشاشة داخل التطبيق.

وأوضحت تيك توك أن نحو 98% من المستخدمين دون 16 عامًا حافظوا على تفعيل ميزة التأمل بعد تجربتها أول مرة خلال مدة الاختبار، وهو ما يؤكد مدى تأثير تلك الميزة في المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين تجاهل أول تنبيه يظهر في الساعة العاشرة مساءً، لكن التطبيق يعرض لاحقًا تنبيهًا بملء الشاشة يصعب تخطيه.

وتجدر الإشارة إلى أن تيك توك أمامها مهلة حتى 19 يونيو المقبل للتخلي عن عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر الكامل، لكن هذه الضغوط لم تمنع المنصة من مواصلة جهودها لمعالجة المخاوف المرتبطة بسلامة المستخدمين، وخاصةً تلك المتعلقة بالصحة النفسية، والاستخدام المفرط للتطبيق.

وفي مارس الماضي، أطلقت تيك توك أيضًا أداة تتيح للآباء أو الأوصياء التحكم في أوقات استخدام أطفالهم التطبيق.