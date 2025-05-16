سوني تكشف عن سماعتها اللاسلكية الجديدة WH-1000XM6

كشفت شركة سوني رسميًا عن سماعتها الجديدة WH-1000XM6 التي تنتمي إلى فئة السماعات اللاسلكية المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء. وتتميّز السماعات الجديدة بعودة التصميم القابل للطي، الذي كان غائبًا عن الجيل السابق WH-1000XM5، مما يجعلها أكثر ملاءمة للحمل في أثناء السفر والتنقّل.

ويأتي الإصدار الجديد بحافظة مُعاد تصميمها مع إغلاق مغناطيسي بدلًا من السحّاب، لتكون أكثر أناقة وسهولة في الاستخدام. وتحتفظ WH-1000XM6 بالشكل العام ذاته تقريبًا، وتؤكد سوني أن التحسينات شملت تقنيات إلغاء الضوضاء ووضع الصوت المحيطي وجودة الصوت نفسها.

وتعتمد السماعات الجديدة على معالج HD Noise Cancelling Processor QN3 المتطور، الذي يعمل مع منظومة تضم 12 ميكروفونًا، أي أكثر بنسبة قدرها 50% مقارنةً بالإصدار السابق. وتقول سوني إن هذا المعالج أسرع بسبع مرات، مما يتيح تكيّفًا فوريًا أكثر دقة مع الضوضاء المحيطة.

وتدعم WH-1000XM6 مجموعة من المزايا البرمجية الجديدة، ومن أبرزها ميزة Scene-based Listening التي تضبط الإعدادات تلقائيًا حسب النشاط والمكان، كما تدعم السماعات تقنية LE Audio مع Auracast التي تتيح الاستماع الجماعي للبث الصوتي.

وأما من ناحية البطارية، فلم تطرأ تغييرات تُذكر، إذ تواصل السماعة تقديم عمر تشغيل يصل إلى 30 ساعة، مع دعم الشحن السريع الذي يوفّر 3 ساعات من التشغيل بعد شحن لمدة قدرها 3 دقائق فقط. ويمكن للمستخدمين مواصلة الاستماع في أثناء شحن السماعة.

وأشارت سوني إلى أنها تعاونت مع مهندسي صوت من استوديوهات مرموقة مثل Sterling Sound و Battery Studios و Coast Mastering لضبط الصوت وتحسينه في هذا الإصدار.

وتُطرَح السماعات الجديدة بسعر قدره 450 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 50 دولارًا عن الجيل السابق، مما يثير تساؤلات حول إذا كانت التحسينات التقنية تبرر هذا الفارق السعري، خاصةً مع اعتماد السماعة على خامات بلاستيكية بالكامل.

وتتوفر سماعة سوني WH-1000XM6 بعدة ألوان، وهي الأسود، والفضي البلاتيني، والأزرق الداكن، ويمكن شراؤها عبر الموقع الرسمي لسوني والمتاجر الإلكترونية الكُبرى حول العالم.