جوجل تُطلق مزايا تسهيلات استخدام جديدة في أندرويد وكروم

أعلنت شركة جوجل طرح مجموعة من المزايا الجديدة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل استخدام الأجهزة عبر أنظمة أندرويد ومتصفح كروم، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية، وتمكين الجميع من التفاعل مع المحتوى بطريقة أكثر ذكاءً ومرونة.

ومن أبرز ما كشفت عنه جوجل تطوير ميزة TalkBack – قارئ الشاشة في أندرويد – لتصبح قادرة الآن على الاستفادة من قدرات Gemini، مما يتيح للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة والحصول على وصف دقيق للصور أو محتوى الشاشة بالكامل.

وكانت جوجل قد أدمجت العام الماضي تقنيات Gemini في TalkBack لتوفير أوصاف تلقائية للصور حتى عند غياب النص البديل (Alt Text).

ومع التحديث الجديد، بات بإمكان المستخدم طرح أسئلة، والحصول على إجابة فورية. ويمكن أيضًا الاستفسار عن العناصر الظاهرة داخل التطبيقات، كمعرفة نوع قماش منتج معين أو إذا كانت هناك خصومات متاحة.

وأطلقت جوجل أيضًا تحديثًا لميزة Expressive Captions، التي توفّر تسميات توضيحية لحظية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويدعم التحديث الجديد تعرّف طريقة نطق الكلمات وليس فقط معناها، وتمييز أصوات مثل الصفير أو التنحنح بوسوم واضحة للمستخدم.

وفي متصفح كروم، أضافت جوجل دعمًا لقراءة ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، وهي ميزة كانت غائبة سابقًا. وبفضل تقنية تعرّف الحروف ضوئيًا (OCR)، أصبح بالإمكان الآن تمييز النصوص داخل هذه الملفات، مما يسمح بتحديدها، ونسخها، والبحث فيها، واستخدام قارئ الشاشة لقراءتها.

وأضافت جوجل تحسينًا إلى ميزة “تكبير الصفحة Page Zoom” في كروم في أندرويد، إذ بات بإمكان المستخدم تكبير حجم النصوص دون التأثير في تنسيق الصفحة. ويمكن تخصيص مستوى التكبير وتطبيقه في كافة المواقع أو في صفحات محددة فقط، من خلال قائمة الإعدادات في أعلى المتصفح.

وتتوفر هذه التحديثات باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 15 فما أحدث.