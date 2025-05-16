آبل تُطلق رسميًا نظام السيارات الجديد CarPlay Ultra

أعلنت شركة آبل بدء طرح الإصدار الجديد من نظام الترفيه والمعلومات للسيارات CarPlay Ultra، الذي يُقدم تجربة قيادة أكثر ذكاءً وتكاملًا، وذلك بالتعاون مع شركة أستون مارتن، التي ستكون أول من يوفر النظام في سياراتها الجديدة داخل الولايات المتحدة وكندا.

ويمكن لمالكي سيارات أستون مارتن المزوّدة بالنظام الترفيهي الجديد الحصول على CarPlay Ultra أيضًا من خلال تحديث برمجي سيُطرح في الأسابيع المقبلة عبر وكلاء الشركة المحليين.

وقال بوب بورشرز، نائب رئيس التسويق العالمي في آبل: “إن مستخدمي آيفون يعشقون تجربة CarPlay، وقد غيّرت هذه المنظومة طريقة تفاعل الناس مع سياراتهم. ومع CarPlay Ultra، نعيد تصوّر تجربة القيادة لتكون أكثر تكاملًا واتساقًا، وبأسلوب يعكس هوية كل شركة سيارات”.

ويتميّز نظام CarPlay Ultra الجديد بقدرته على عرض معلومات آنية في مختلف شاشات السيارة، ومنها العدادات الرقمية مثل السرعة وعدد دورات المحرك ومستوى الوقود ودرجة حرارة المحرك، إلى جانب مزج معلومات الهاتف مثل الخرائط والوسائط مع بيانات السيارة كالأنظمة المساعدة للسائق وضغط الإطارات.

ويُتيح النظام الجديد للمستخدمين التحكم في وظائف السيارة عبر الأزرار الفعلية، أو الشاشة اللمسية، أو باستخدام المساعد الصوتي سيري Siri، ومن تلك الوظائف التكييف والراديو وإعدادات الأداء، وحتى نظام الصوت.

ويقدّم CarPlay Ultra عناصر واجهة تشبه نظام iOS مثل التطبيقات المصغّرة (Widgets) لعرض معلومات التقويم والطقس وغير ذلك بنظرة سريعة، فضلًا عن إمكانية تخصيص الخلفيات والألوان لتتناسب مع تفضيلات السائق.

وأوضحت شركة أستون مارتن في بيان رسمي قائلةً: “إننا يسعدنا التعاون مع آبل لنكون أول من يقدّم CarPlay Ultra. نحن نركز على الأداء العالمي، ليس فقط في القوة والديناميكية، بل أيضًا في تجربة القيادة الذكية والتخصيص الفائق”.

ويتوفر نظام CarPlay Ultra حاليًا في الطلبات الجديدة من سيارات أستون مارتن داخل الولايات المتحدة وكندا، على أن يُتاح عالميًا خلال العام المقبل. ويتوافق النظام مع هواتف آيفون 12 فما أحدث، بشرط تشغيل نظام iOS 18.5 أو أحدث.

وأكدت آبل أن عددًا من الشركات الأخرى تعمل على دعم النظام قريبًا، منها هيونداي وكيا، ضمن خطة أوسع لجعل النظام الجديد معيارًا جديدًا لتجربة القيادة الذكية.