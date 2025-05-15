“Hub71″ و”جوجل” تطلقان برنامجًا لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت (Hub71)، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بالتعاون مع شركة (جوجل) إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة (Google for Startups Accelerator)، وهو برنامج مُسرّع مخصص لدعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة (Hub71+ AI).

ويهدف هذا البرنامج المتخصص المبتكر إلى تعزيز الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول تقنية متقدمة تنطلق من أبوظبي لتلبية التحديات العالمية.

انضمام 26 شركة ناشئة إلى الدفعة الأولى:

وقع الاختيار على 26 شركة ناشئة واعدة من مجتمع (Hub71) المبتكر للانضمام إلى الدفعة الأولى من هذا البرنامج المكثف والمُصمم خصوصًا لاحتياجاتها، الذي يمتد على مدار ثلاثة أشهر.

وبموجب هذا الانضمام المتميز، ستحظى الشركات الناشئة التي اُختيرت بفرصة فريدة للوصول المباشر إلى شبكة جوجل العالمية الواسعة، التي تضم نخبة من المرشدين والمهندسين وقيادات المنتجات ذوي الخبرة العالية، بالإضافة إلى أرصدة قيمة من خدمات (جوجل كلاود) السحابية لدعم تطوير حلولها التقنية.

دعم مالي يصل إلى 300 ألف دولار للشركات الناشئة الأفضل أداءً:

ستحظى الشركات الناشئة التي تحقق أفضل أداء خلال مدة البرنامج بفرصة التأهل للحصول على رصيد مالي سخي تصل قيمته إلى 300 ألف دولار أمريكي، ويُعدّ هذا المبلغ أعلى فئة متاحة من الدعم عبر برنامج (Google for Startups Accelerator) على مستوى العالم، مما يعكس الثقة الكبيرة بإمكانات الشركات الناشئة في أبوظبي.

كما سيُنظر في منح هذه الشركات الناشئة المتميزة أرصدة إضافية من (منصة جوجل كلاود) السحابية، مما سيعزز قدراتها التقنية بنحو كبير ويسرع من وتيرة تطوير حلولها المبتكرة.

استفادة سابقة من دعم Hub71 بقيمة تبلغ 500 ألف درهم:

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات الناشئة المتميزة التي اُختيرت للانضمام إلى برنامج المسرّع قد استفادت بالفعل من الدعم القيّم الذي تقدمه منظومة Hub71، إذ حصلت على دعم تمويلي سابق يصل إلى 500 ألف درهم إماراتي.

ويشمل هذا الدعم 250 ألف درهم في صورة خدمات دعم عيني متنوعة، بالإضافة إلى دعم نقدي بقيمة 250 ألف درهم من خلال اتفاقية الأسهم المستقبلية SAFE، وبرنامج إرشاد مُخصّص صُمم لتلبية احتياجاتها الفردية.

فرصة للتوسع العالمي عبر منظومة (+Hub71) للذكاء الاصطناعي:

من خلال برنامج مُسرّع جوجل للشركات الناشئة، تُتاح لهذه الشركات الواعدة الآن فرصة استثنائية للوصول إلى شبكة قوية ومتكاملة من الشركاء والخبراء التقنيين وفرص تطوير الأعمال القيمة ضمن منظومة (+Hub71) المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيعمل هذا الوصول المتميز على تعزيز قدرة هذه الشركات الناشئة على التوسع والانتشار على المستوى العالمي انطلاقًا من مركزها الإستراتيجي في إمارة أبوظبي.

وقد أكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، الأهمية الإستراتيجية لهذا البرنامج، قائلًا: “يُعدّ إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة في أبوظبي، إنجازًا مهمًا يسهم في تعزيز مكانة المنظومة كمركز عالمي رائد لابتكارات الذكاء الاصطناعي”.

وأشار إلى سعي Hub71 الدؤوب إلى تمكين رواد الأعمال المبتكرين من تطوير تقنيات متقدمة قادرة على الاستجابة بفعالية للتحديات الواقعية التي يواجهها العالم، وذلك من خلال هذا التعاون المثمر مع شركة جوجل.

ومن جانبه، أوضح دورون أفني، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في “جوجل”، الدور الحيوي الذي يؤديه الشركات الناشئة في قيادة مسيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الملحّة.

وأكد أن الشراكة مع Hub71 تهدف إلى تزويد هذه الشركات الناشئة الواعدة بالموارد والأدوات اللازمة التي تمكّنها من التقدّم بوتيرة أسرع وتحقيق تأثير أكبر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج يتيح للشركات فرصًا قيمة للوصول إلى الخبرات والبنية التحتية العالمية التي تمتلكها جوجل، مما سيسهم في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تحدث فرقًا ملموسًا.

توفير أدوات عمل متخصصة وفرص تواصل مع صناديق الاستثمار:

بالإضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد القيّم والموارد التقنية المتقدمة، سيوفر البرنامج لمؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المبكرة أدوات عمل متخصّصة، ودلائل إرشادية شاملة، وفرص تواصل مباشرة وقيمة مع الصناديق الاستثمارية التابعة لجوجل وشبكة (ألفابت) الواسعة، مما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة للحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع نطاق أعمالهم التجارية على الصعيد العالمي.