يوتيوب تُصعّب تخطي الإعلانات في مقاطع الفيديو

كشفت منصة يوتيوب عن اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إستراتيجيتها الجديدة لجعل الإعلانات أكثر تأثيرًا وأصعب في التخلّص منها، في محاولة لإقناع المستخدمين بالاشتراك في خدمة YouTube Premium المأجورة.

وخلال فعالية Brandcast 2025 التي عُقدت في نيويورك، أعلنت الشركة أنها بدأت استخدام نماذج Gemini التابعة لجوجل في تحليل مقاطع الفيديو، وتحديد أفضل اللحظات التي يمكن إدراج الإعلانات فيها، والتي تُعرف بـ”نقاط الذروة” — وهي اللحظات التي يكون فيها المشاهد مندمجًا بالكامل، مما يصعّب عليه إيقاف الفيديو لتجنّب الإعلانات.

وتتميّز هذه التقنية الجديدة بقدرتها على تجاوز أدوات التحليل التقليدية، مثل شريط الفيديو الذي يُظهر أكثر الأجزاء المعاد تشغيلها، لكن يوتيوب لم تكشف عن المعايير الدقيقة التي تستخدمها خوارزميات Gemini لتحديد تلك اللحظات.

ولم توضح المنصة مدة الإعلانات أو إذا كانت قابلة للتخطي، لكن طبيعة هذه الإستراتيجية تشير إلى أن الإعلانات ستكون أطول وأقل قابلية للتجاوز، بما يتماشى مع هدف زيادة فاعلية الإعلانات وتحقيق أعلى عائد ممكن لصنّاع المحتوى.

وتأمل يوتيوب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز معدلات النقر على الإعلانات، بشرط أن تكون الإعلانات ملائمة للمحتوى والمشاهد. ويُتوقع أن يستفيد المبدعون من هذه التغييرات عبر زيادة الإيرادات الناتجة عن الإعلانات، وإن كان ذلك سيُقابل باستياء واسع من المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات.

يُذكر أن المنصة تعمل في الوقت ذاته على مكافحة أدوات حظر الإعلانات، خاصةً لمستخدمي متصفح كروم، كما تختبر حاليًا خطط YouTube Premium مختلفة بمزايا أقل وسعر مُخفّض.