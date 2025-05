وكالة الفضاء السعودية و”ناسا” تتعاونان لإطلاق أول قمر صناعي سعودي لدراسة مناخ الفضاء

في خطوة نوعية لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات الفضاء، وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوكالة الفضاء السعودية، اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لإطلاق أول قمر صناعي سعودي مخصص لدراسة مناخ الفضاء، وذلك ضمن إطار مهمة (أرتميس 2) Artemis II، الطموحة التابعة لوكالة ناسا.

و يأتي هذا التعاون المتميز في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الشاملة التي وُقعت بين حكومتي البلدين في شهر يوليو من عام 2024، مما يؤكد المسار الزمني المحدد لهذا التعاون.

وتُعدّ هذه الاتفاقية امتدادًا مباشرًا لانضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاقية أرتميس) الدولية، التي تمثل تحالفًا عالميًا يضم العديد من الدول ويهدف إلى استكشاف القمر والمريخ والكويكبات والمذنبات لأغراض سلمية.

وتسهم هذه الاتفاقية التنفيذية بنحو كبير في توسيع آفاق التعاون العلمي الدولي للمملكة وترسيخ حضورها شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في المشاريع الفضائية الدولية الكبرى، وذلك دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الوطنية في القطاعات الإستراتيجية.

كما تُعدّ هذه المهمة الفضائية، المتمثلة في إطلاق القمر الصناعي السعودي الأول لدراسة مناخ الفضاء، إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة على أرض الواقع.

وتساهم هذه المهمة بنحو فعال في جهود توطين تقنيات الفضاء المتقدمة داخل المملكة، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الإستراتيجية ذات الأهمية الوطنية.

تهدف مهمة القمر الصناعي السعودي المتخصص إلى تقديم دعم حيوي للأبحاث العلمية العالمية من خلال جمع بيانات دقيقة وشاملة حول النشاط الشمسي وتأثيراته المعقدة في الغلاف المغناطيسي للأرض.

وتكتسب هذه البيانات أهمية قصوى في تعزيز سلامة رواد الفضاء خلال مهماتهم الاستكشافية، وضمان استدامة أنظمة الاتصالات الحيوية والأقمار الصناعية التي تعتمد عليها حياتنا اليومية بنحو متزايد.

وإضافة إلى البعد العلمي الدولي، تساهم هذه المهمة في تعزيز القدرات الوطنية وتنمية الكفاءات البشرية السعودية المتخصصة في مجالات علوم وتقنيات الفضاء المتقدمة، ويتماشى هذا التوجه مباشرة مع رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار وتطوير القدرات الوطنية في المجالات التقنية والعلمية الحديثة.

تندرج هذه المهمة الطموحة أيضًا ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة الفضاء السعودية المستمرة لتعزيز التعاون الدولي المثمر في مجال استكشاف الفضاء، وتهدف الوكالة من خلال المشاركة في مثل هذه المشاريع العلمية الكبرى إلى تفعيل دور المملكة وإسهاماتها في خدمة مستقبل البشرية جمعاء وتطوير المعرفة الإنسانية في مجال الفضاء.

This just in: NASA to Fly Saudi Arabia CubeSat Aboard Artemis II Test Flight

@POTUS announced today that a @saudispace space weather satellite will launch along with our #Artemis II Moon mission: https://t.co/0WGJfYizNM pic.twitter.com/SsCWGPChg2

— NASA (@NASA) May 13, 2025